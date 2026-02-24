Retrogradni Merkur 26. februara trese 4 znaka - ako ste među njima, birajte reči pažljivo

Prema predviđanjima horoskopa, odbrojavamo sitno do početka retrogradnog Merkura, koji ume da nam pomrsi konce na svim poljima - a naročito u komunikaciji.

Retrogradni Merkur počinje 26. februara i traje do 21. marta 2026. Ovog puta akcenat nije toliko na ugovorima, tabelama i administrativnim greškama, već na mašti, umetničkom nadahnuću, sećanjima i unutrašnjem preispitivanju.

Za razliku od prethodnih ciklusa koji su “udarali” na tehniku i papire, ovaj tranzit više dira emocije, podsvesne obrasce i nerečene rečenice. Ono što ste gurali pod tepih sada traži da bude izgovoreno - ali pažljivo.

Kako da preživite retrogradni Merkur 2026.

Gde ste izbegavali direktne razgovore jer vam je fantazija delovala sigurnije od stvarnosti? Nežno, ali odlučno zatvorite jaz između pretpostavke i istine. Ako nešto deluje maglovito, nedorečeno ili energetski “pogrešno”, nemojte praznine popunjavati maštom - pitajte.

Jasnoća nije konfrontacija. Ona je izbor razumevanja umesto projekcije. Kada jasno izgovorite ono što vam je potrebno i dozvolite drugima da učine isto, odnos postaje stabilniji i dublji. Transparentna komunikacija čuva povezanost.

Nije svaka fantazija beg od realnosti - ponekad je lek. Dozvolite sebi i partneru da unesete više igre, kreativnosti i spontanosti u odnos. To može biti zajednički ritual, tematsko veče, igranje uloga ili jednostavno deljenje maštarija naglas. Mašta postaje snažna onda kada su obe strane svesni učesnici u tom prostoru.

Vratite se starim snovima

Početak je 2026. godine i pravo je vreme da proverite gde ste u odnosu na svoje planove. Ako su neke želje prenete iz prethodne godine, zapitajte se: "Šta sam želeo pre nego što je praktičnost počela da utiče na moje snove?"

Neke ideje se vraćaju ne zato što ste zakasnili, već zato što nisu završene. Možda se forma promenila, ali suština i dalje nosi važnu poruku o pravcu kojim treba da krenete.

Tokom ovog perioda vaš unutrašnji radar biće izuzetno osetljiv. Možete ući u prostoriju i odmah osetiti emocionalnu atmosferu, čak i bez izgovorene reči. Snovi mogu delovati simbolično, intenzivno, čak proročanski, a osećaj deja-vua može pojačati utisak da se prošlost i sadašnjost prepliću.

Zapisujte uvide - beleške vam mogu pomoći u unutrašnjem radu i ličnom razumevanju procesa kroz koji prolazite.

Ko će najviše osetiti retrogradni Merkur?

Najizraženiji uticaj osetiće oblasti povezane sa komunikacijom, informacijama, tehnologijom i kretanjem - mediji i novinarstvo, marketing i PR, IT sektor, digitalne platforme, telekomunikacije, trgovina i transport, turizam, obrazovanje i izdavaštvo, finansije, administracija, zdravstvo, farmacija, ali i kreativne industrije poput filma, muzike i dizajna.

Naglasak će biti na proveri detalja, ponovnom čitanju sitnih slova, usporavanju procesa i većoj fleksibilnosti.

Sličnu dinamiku mogu osetiti i osobe sa naglašenim promenljivim znacima u natalnoj karti - Blizanci, Devica, Strelac i Ribe - jer će ovaj tranzit aktivirati teme prilagođavanja, preispitivanja odluka i pažljivije komunikacije.

Za ova četiri znaka 26. februar može biti posebno osetljiv dan. Impulsivne poruke, brzopotezni odgovori i pogrešno protumačene reči mogu izazvati lančanu reakciju. Zato je važno zastati pre nego što odgovorite - naročito ako emocije krenu da “kuvaju”.

Merkur je vaš vladar i retrogradni period vas najdirektnije pogađa. Najveća greška koju možete napraviti jeste brz odgovor na poruku koja vas je iznervirala. Zastanite bar nekoliko minuta pre nego što reagujete.

Ne potpisujte dokumenta bez dodatne provere.

Pročitajte mejl dva puta pre slanja.

Ako osećate nemir - prošetajte pre razgovora.

Vaša prednost je fleksibilnost. Ako uspete da je iskoristite umesto impulsivnosti, ovaj period vam može doneti važan povratak stare poslovne prilike ili obnavljanje kontakta koji vam znači.

Retrogradni Merkur aktivira vašu potrebu za savršenstvom. Možete postati previše kritični - prema sebi i drugima.

Ne analizirajte svaku poruku kao skriveni napad.

Ne popravljajte ljude koji vas to nisu tražili.

Ostavite prostor za grešku - i sebi i drugima.

Vaša snaga je u organizaciji, ali sada je važnije da razvijete toleranciju na neizvesnost. Neočekivana promena plana može vam zapravo otvoriti vrata nečemu boljem.

Vi reagujete instinktivno i direktno. U ovom periodu lako možete poverovati u poluinformacije ili preterati u iskrenosti.

Ne objavljujte važne stvari u afektu.

Ne ulazite u rasprave na društvenim mrežama.

Ako putujete - proverite karte i rezervacije dvaput.

Ovo je dobar period za vraćanje starim planovima vezanim za edukaciju ili inostranstvo. Ideja koju ste odbacili može dobiti novu, realniju formu.

Kod vas retrogradni Merkur pojačava intuiciju, ali i sklonost idealizaciji.

Ako vam nešto deluje “čudno”, pitajte - ne pretpostavljajte.

Ne donosite emotivne odluke u momentu konfuzije.

Zapisujte snove i uvide, ali ih ne tumačite odmah dramatično.

Vaša empatija je dar, ali sada morate razlikovati intuiciju od projekcije. Ovaj period može vam doneti zatvaranje jedne stare emotivne priče - ako budete iskreni prema sebi.

A koja je pozitivna strana retrogradnog Merkura

Jedna od povoljnih okolnosti ovog perioda jeste aspekt koji Merkur formira sa Jupiterom, donoseći širu perspektivu i mogućnost razrešenja situacija koje su delovale komplikovano.

Ovaj uticaj može pomoći da sagledamo stvari iz drugačijeg ugla, lakše pronađemo rešenja i obnovimo ranije propuštene prilike. Moguća su uspešnija pregovaranja, povratak važnih informacija i osećaj da se, uprkos zastoju, stvari dugoročno odvijaju u našu korist.

Ipak, Jupiter ne uklanja napetost retrogradnog perioda - on pojačava ono što već postoji. Ako postoji jasnoća i spremnost na rast, doneće napredak. Ako postoje nerešeni problemi, izneće ih na površinu kako bi konačno bili sagledani i rešeni.

Ključ 26. februara i narednih nedelja je jednostavan - usporite, proverite, pa tek onda reagujte. Retrogradni Merkur ne ruši ono što je stabilno - on samo testira ono što je klimavo.

Retrogradni Merkur nije kazna, već poziv na usporavanje, preispitivanje i svesnije kretanje napred.

Autor: D.Bošković