Pripremite se za 26. februar: Retrogradni Merkur udara na 4 znaka, ali nije sve tako crno, donosi i OVO rešenje

Sitno odbrojavamo do aktiviranja retrogradnog Merkura, koji kao što svi znamo, ume da pomrsi konce na svim poljima, a najviše onim komunikacijskim. Konkretno, retrogradni Merkur "nastupa" 26. februara i trajaće sve do 21. marta.

Ovo nije retrogradni Merkur u smislu ugovora i tabela, ovo je retrogradni Merkur mašte, umetničkog oživljavanja i sećanja.

Kako preživeti retrogradni Merkur?

Zatražite dodatnu jasnoću u svojim odnosima

Gde ste izbegavali direktne razgovore jer vam je fantazija delovala sigurnije? Nežno, ali čvrsto zatvorite razliku između pretpostavke i istine. Ako nešto deluje maglovito, nedorečeno ili energetski "pogrešno", nemojte popunjavati praznine maštom. Prosto pitajte. Jasnoća nije konfrontacija; vi zapravo birate razumevanje umesto projekcija. Kada izgovorite ono što vam je potrebno i pozovete druge da učine isto, intimnost se produbljuje. Preciznost u komunikaciji štiti povezanost, i što je razgovor transparentniji, to je veza stabilnija.

Pustite maštu u svoje odnose

Zapamtite, nije svaka fantazija eskapizam - ponekad je to lek. Uvođenje mašte u vaše veze može ponovo zapaliti nežnost, radoznalost i želju. To može izgledati kao igranje uloga, zajednički kreativni rituali, estetske večeri ili jednostavno dopuštanje da zajedno maštate naglas. Fantazija postaje moćna kada su oboje ljudi svesni učesnici.

Vratite se starim snovima koje ste želeli za sebe

Još uvek smo na početku 2026. godine, pa je pravo vreme da proverite napredak na svojoj godišnjoj listi želja. Ako postoje ambicije i ciljevi koji su prešli iz prethodne godine, zapitajte se: "Šta sam želeo pre nego što je praktičnost počela da menja moje snove?". Neke želje se vraćaju ne zato što ste ih propustili, već zato što nisu završene. Razmislite o tome šta još uvek odjekuje u vama. Možda ih nećete pratiti u istoj formi, ali njihova suština još uvek nosi smernice za pravac koji treba da preuzmete.

Vaša intuicija će postati glasnija

Tokom ovog perioda, vaš unutrašnji radar postaje izuzetno osetljiv. Zapravo, možda ćete ući u prostoriju i odmah osetiti emocionalnu temperaturu, bez da iko kaže ijednu reč. Snovi mogu delovati filmski, simbolično, čak proročanski, a momenti deža-vu mogu pomeriti prošlost i sadašnjost na čudne načine. Da bi iskoristili ovu energiju, nosite sa sobom notes i olovku, jer vam može pomoći da uradite neki unutrašnji rad i isceljenje koje vam mogu otključati nove uvide o sebi.

Ko će najviše osetiti retrogradni Merkur?

Retrogradni Merkur će najjače uticati na industrije zasnovane na komunikaciji, informacijama, tehnologiji i logistici. To uključuje medije i novinarstvo, marketing i PR, IT sektor i digitalne platforme, telekomunikacije, trgovinu i transport, turizam i turističke agencije, obrazovanje i izdavaštvo, finansije i administraciju, zdravstvo i farmaceutsku industriju, kao i industrije alkohola i nafte, kao i kreativna polja poput filma, muzike i dizajna. U svim ovim oblastima, naglasak će biti na preispitivanju procesa, proveri detalja, jasnoći u komunikaciji i fleksibilnosti prema promenama koje se pojave tokom ovog perioda. Sličnu dinamiku mogu osetiti i ljudi čiji natalni horoskopi naglašavaju planete ili ključne tačke u promenljivim znacima - Blizanci, Devica, Strelac i Riba, jer Merkur aktivira intenzivne i dinamične aspekte u tim pozicijama tokom ovog perioda, što donosi potrebu za adaptacijom, preispitivanjem odluka i pažljivijim pristupom komunikaciji.

Pozitivna strana retrogradnog Merkura

Još jedna pozitivna vest u vezi s ovim tranzitom je povoljan aspekt koji će Merkur formirati sa Jupiterom nekoliko puta, donoseći izvesno olakšanje i širu perspektivu usred potencijalnih kašnjenja. Ovaj kontakt može nam pomoći da stvari sagledamo sa višeg nivoa, lakše pronađemo rešenja i, na kraju, rešimo probleme u komunikaciji na konstruktivan način, uprkos nesporazumima. Na praktičnom nivou, to može značiti uspešnija pregovaranja, ponovno otvaranje ranije propuštenih prilika i korisne informacije koje dolaze u pravom trenutku, zajedno sa opštim osećajem da se stvari u konačnici odvijaju u našu korist. Rešenja postaju lakša za pronalaženje, podrška dolazi kroz kontakte i razgovore, šira perspektiva otvara se koja nam pomaže da situaciju sagledamo jasnije, a konkretne koristi mogu se izvući iz prošlih grešaka.

Jupiterov uticaj ne mora nužno olakšati napetost retrogradnog perioda, ali može doneti značenje i širi kontekst onoga što se dešava. Ipak, mnogo zavisi od našeg nivoa svesti i toga gde se nalazimo u odnosu prema sebi, jer Jupiter ne donosi samo olakšanje, već pojačava ono što već postoji, bilo da je to razumevanje i rast ili višak, konfuzija i sopstveni problemi koje smo ranije gurnuli pod tepih.

Autor: Marija Radić