Šta je zapravo retrogradni Merkur? Evo zašto se o njemu toliko priča i da li zaista utiče na naš život!

Mnogi ga krive za svađe, kašnjenja i tehničke probleme, ali šta se zaista krije iza jednog od najpoznatijih astroloških pojmova?

Kada god počne retrogradni Merkur, društvene mreže preplave upozorenja o mogućim nesporazumima, kašnjenjima i neočekivanim preokretima. Ipak, mnogima nije sasvim jasno šta ovaj pojam zapravo znači. Suprotno uvreženom mišljenju, Merkur se u tom periodu ne kreće unazad kroz svemir. Reč je o optičkoj pojavi – zbog različitih brzina kojima Zemlja i Merkur obilaze oko Sunca, sa naše tačke gledišta izgleda kao da se Merkur privremeno kreće u suprotnom smeru.

U astronomiji, retrogradno kretanje je potpuno prirodna i redovna pojava koja nema nikakve neobične fizičke posledice po Zemlju. Međutim, u astrologiji Merkur se smatra planetom koja simbolično vlada komunikacijom, razmišljanjem, učenjem, putovanjima i tehnologijom. Zbog toga astrolozi veruju da tokom njegovog prividnog retrogradnog kretanja upravo te oblasti mogu biti podložnije izazovima.

Prema astrološkim tumačenjima, u ovom periodu češće dolazi do nesporazuma u razgovorima, kašnjenja na putovanjima, problema sa računarima i mobilnim telefonima, kao i vraćanja ljudi ili situacija iz prošlosti. Mnogi tada radije odlažu potpisivanje važnih ugovora, kupovinu skupih uređaja ili donošenje velikih životnih odluka. Važno je, međutim, naglasiti da za ove tvrdnje ne postoje naučni dokazi – one pripadaju domenu astrologije, a ne astronomije.

S druge strane, mnogi ljudi ovaj period koriste kao podsetnik da uspore tempo i posvete više pažnje svakodnevnim obavezama. Bez obzira na to da li veruju u astrologiju, dodatna provera važnih dokumenata, pažljivije planiranje putovanja ili pravljenje rezervnih kopija podataka svakako mogu biti korisne navike u bilo kom delu godine.

Retrogradni Merkur može se posmatrati na dva načina – kao zanimljiva astronomska pojava koja objašnjava prividno kretanje planete ili kao astrološki simbol perioda u kojem treba biti pažljiviji i strpljiviji. U šta ćete verovati, stvar je ličnog izbora, ali jedno je sigurno – upravo zbog spoja nauke, tradicije i popularne kulture, retrogradni Merkur već godinama ostaje jedna od najzanimljivijih tema o kojoj se govori širom sveta.

Autor: S.Paunović