Dnevni horoskop: Ovnovi uskoro dobijaju unapređenje, a Lavovi uleću u romansu sa Vagom ili Vodolijom

Dnevni horoskop za 8. jul donosi dinamiku i neočekivane preokrete, pružajući svim horoskopskim znakovima priliku da balansiraju između poslovnih ambicija i emotivnih potreba.

OVAN

Astrološki aspekti donose vam izuzetnu priliku da ostvarite svoj najdalekosežniji cilj. Očekuje vas unapređenje. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju zanimljivu osobu u znaku Vodolije ili Lava. Proverite vid.

BIK

Ovaj period donosi vam unapređenje u karijeri. Planetarni aspekti stavljaju akcenat na pozitivnu poslovnu transformaciju. Očekuje vas rasplet nakon nesporazuma s partnerom. Komunikacija se poboljšava. Melanholični ste i depresivni.

BLIZANCI

Pred vama je kraće poslovno putovanje. Proširujete krug saradnika i to vam donosi prosperitet i unapređenje finansijske situacije. Odnos s partnerom prelazi u mirnije vode. Uspešno prevazilazite nesporazum. Problem sa sinusima.

RAK

Poslovni pregovori mogu biti naporni, ali će vam pozitivan ishod doneti dugoročno rešenje na finansijskom planu. Ovaj dan provodite u atmosferi punoj ljubavi, koja ispunjava vaš odnos s partnerom. Stomačne tegobe.

LAV

Boravak planeta u vašem polju privatnog biznisa stavlja akcenat na osamostaljenje i lični napredak u krugovima poslovnog sveta. Ljubavna romansa s jednom šarmantnom Vagom ili Vodolijom daje vam novi elan. Premoreni ste.

DEVICA

Device koje se bave kreativnim zanimanjem očekuju uspeh i popularnost. Finansijski uspeh. Počeli ste da se viđate sa osobom koja vas je oduševila na prvi pogled. Ipak, ne preterujte sa idealizacijom. Hitno promenite način ishrane.

VAGA

Nezaposlene Vage očekuje dobra poslovna ponuda, ali će se raditi o kratkotrajnom rešenju u vidu honorarne saradnje. Astrološki aspekti u vašem polju doma i porodice stavljaju akcenat na to da ćete rešiti porodična pitanja. Plitko disanje, uradite snimak pluća.

ŠKORPIJA

Glavni akcenat ovog dana je na uspešno zaključenom poslovnom sporazumu i novoj saradnji. Uspeh sa inostranstvom. Prevazišli ste ljubomoru i dramatične scene u odnosu s partnerom. Sledi dalja harmonizacije odnosa s partnerom. Nervoza.

STRELAC

Dominantna tema čitavog ovog dana su finansije. Poslovi koje sad budete pokrenuli mogu vam doneti veliki napredak. Ljubavna romansa sa osobom koja živi u inostranstvu može se pretvoriti u dugotrajnu vezu. Problemi sa žučnom kesom.

JARAC

Planete vam donose veliki napredak u poslovanju i karijeri uopšte. U ovom periodu otvara vam se sjajna perspektiva. Slobodne Jarčeve očekuje prelazak granice kolegijalnog odnosa sa osobom na poslu. Unosite više vitamina i minerala.

VODOLIJA

Pred vama se nalazi ponuda koja podrazumeva prelazak u drugu sredinu. Poslušajte svoju intuiciju, ona vam je sada najbolji vodič. Ovaj dan donosi vam mogućnost da uđete u vezu sa osobom koju ste upoznali preko kolega. Glavobolja.

RIBE

Period je povoljan za razvijanje privatnog biznisa. Možete uspostaviti saradnju s firmom iz inostranstva i ostvariti profit. Romantičan je period, očekuju vas brojni sastanci sa osobom koja vam se sve više dopada. Pojava ekcema. Obratite se odmah dermatologu.

Autor: A.A.