Dnevni horoskop: Ovnovima je odličan dan za nove početke, Strelčeve očekuje finansijski dobitak, a Lavove...

Evo šta nam zvezde predviđaju ovog petka. Koji znak horoskopa će zadovoljan završiti radnu nedelju, a koji će tokom vikenda ispravljati greške?

OVAN

Odličan dan za nove početke. Uprkos izvesnoj dozi rizika, ostvarićete finansijski uspeh i započeti novu poslovnu saradnju. Osećate sve veću privlačnost prema osobi s kojom ste u prijateljskim odnosima. Novo ljubavno poglavlje. Prehlada praćena kašljem i temperaturom.

BIK

Planetarni aspekti danas će vam doneti povoljne vesti. Možete uspostaviti unosnu saradnju sa inostranstvom. Preosetljivi ste i impulsivnom reakcijom možete uzrokovati veće razmirice u odnosu s partnerom. Odlično se osećate, puni ste pozitivne energije.

BLIZANCI

Period ekspanzije u poslovnoj komunikaciji najavljuje vam proširenje kruga saradnika. Novi sporazum i finansijski uspeh. Blizance očekuje zbližavanje sa osobom koju mogu upoznati na nekom putovanju. Ljubav na prvi pogled. Zadržavanje vode u organizmu izaziva vam otečenost zglobova.

RAK

Iskoristite maksimalno ovaj period da steknete popularnost u profesionalnim krugovima. Znatno ćete proširiti posao. Atmosfera ljubavi i nežnosti u odnosu s partnerom čini vas zadovoljnim i ispunjenim. Glavobolja je učestala, lako može preći u migrenu.

LAV

Važan period ako se bavite privatnim biznisom, budući da polažete temelje za dalekosežne rezultate i finansijski uspeh. Vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu, a posebno zadovoljstvo donosi ostvarenje zajedničkog cilja. Aritmija. Svakako se obratite kardiologu radi kontrole.

DEVICA

Uspeh u profesionalnom usavršavanju uzrokovaće pozitivnu lančanu reakciju, pa vas očekuje značajan korak napred u karijeri. Vaš odnos s partnerom obeležavaju konstruktivni razgovori i uspeh u zajedničkom poduhvatu. Pad imuniteta kao posledica velikog zamora i naprezanja.

VAGA

Ovaj dan mogu obeležiti uspostavljanje nove poslovne saradnje i podrška veoma uticajne osobe. Napredak u karijeri. Danas možete očekivati udvarače sa svih strana. Oprez, možete ući u vezu sa osobom koja nije slobodna. Nesanica. Stalna zabrinutost ne daje vam osećaj opuštenosti.

ŠKORPIJA

Sastanak može biti značajan jer vam omogućava da situaciju preokrenete u svoju korist. Naklonost i priznanje nadređenih. To što sada imate više vremena za partnera već se ogleda u boljoj atmosferi zajedništva. Više se odmarajte. Više se posvetite svom telu.

STRELAC

Povoljan aspekt donosi uspeh u saradnji sa inostranstvom i ako se bavite izvozom i uvozom. Finansijski napredak. Slobodni Strelčevi mogu se zaljubiti na prvi pogled u jednog veoma privlačnog Lava. Variranje pritiska. Moraćete da preduzmete određene korake kako biste rešili problem.

JARAC

Uspešno sklopljen sporazum i izuzetna naklonost veoma uticajnih osoba mogu vas izbaciti u sam vrh vašeg poslovnog kruga. Osoba koju ste upoznali preko prijatelja ne izbija vam iz glave. Sledi sastanak. Reumatični zglobovi, neophodno je uraditi snimke.

VODOLIJA

Povoljan aspekt donosi vam pozitivno rešenje za ranije probleme. Proširenje kruga dužnosti. Slobodne Vodolije očekuje poznanstvo s veoma zanimljivom osobom. Novo ljubavno poglavlje. Više se odmarajte. San vam je neophodan, kao i opuštanje.

RIBE

Povoljan aspekt donosi vam uspeh u pregovorima s novim poslovnim saradnicima. Finansijski uspeh. Slobodne Ribe danas očekuje susret s fatalno privlačnom osobom. Burna ljubavna avantura. Nervoza, napetost, nesanica. Umorni ste od poslova, kao i rešavanja problema.

Autor: A.A.