OD 14. JULA NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO! Mlad Mesec u Raku donosi novu šansu za ova tri horoskopska znaka

Mlad Mesec, koji 14. jula nastupa u znaku Raka, prema astrologiji označava period novih početaka, važnih odluka i ličnog razvoja. Njegov uticaj najviše će osetiti Rakovi, Ribe i Škorpije, kojima se otvara prilika da zatvore jedno životno poglavlje i započnu novo.

Mlad Mesec u Raku donosi snažan emotivni reset i priliku da se okrenemo onome što nam pruža više sigurnosti i unutrašnjeg mira.

Novi početak

Mlad Mesec predstavlja period kada intuicija postaje izraženija, a mnogi će osetiti potrebu da više vremena provedu sa porodicom, voljenim osobama ili u prostoru koji smatraju svojim utočištem.

Energija Raka podstiče nas da zalečimo stare emotivne rane, oprostimo prošlosti i napravimo mesto za nove početke.

Površni odnosi padaju u drugi plan

Tokom narednih nedelja je važno da slušamo svoje srce više nego tuđa očekivanja. Mlad Mesec u ovom vodenom znaku pojačava osećajnost, empatiju i potrebu za iskrenim emocijama, pa površni odnosi mogu da padnu u drugi plan.

Mnogi će doneti odluke koje se tiču doma, porodice, ljubavi ili privatnog života, dok će drugi konačno pronaći hrabrost da kažu šta zaista osećaju.

Autor: A.A.