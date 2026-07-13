Nedeljni horoskop: Jedan znak čeka sudbonosni susret, dok drugi mora da pripazi na novčanik!

Pred nama je sedmica u kojoj će zvezde biti prilično naklonjene većini znakova, ali će neki ipak morati da "spuste loptu" i dobro razmisle pre nego što donesu važne odluke. Proverite šta vam prognoziraju astrolozi za period pred nama.

OVAN

Ove nedelje energija vam je na vrhuncu. Na poslovnom planu očekujte pohvale, ali budite oprezni u komunikaciji sa kolegama – neko bi mogao pogrešno da protumači vašu direktnost. U ljubavi vas čeka prijatno iznenađenje od partnera.

BIK

Finansije su u fokusu. Mogući su neplanirani troškovi, pa bi bilo mudro da napravite pametan plan budžeta. Slobodni Bikovi mogu očekivati poziv od osobe iz prošlosti. Ne žurite sa zaključcima, dajte sebi vremena.

BLIZANCI

Vaša kreativnost je ove nedelje bez granica. Iskoristite to za rešavanje problema koji vas duže vreme muče na poslu. U partnerskim odnosima zavladaće mir, ali nemojte zaboraviti da povremeno saslušate i drugu stranu.

RAK

Osećate blagi pad energije, što je znak da vam je potreban odmor. Posvetite se sebi i hobijima koji vas opuštaju. Na emotivnom planu, jedan iskren razgovor sa partnerom rešiće sve nedoumice koje su vas mučile.

LAV

Sjajite gde god da se pojavite! Ova sedmica je idealna za pokretanje novih projekata. Zvezde vam poručuju da budete hrabri, jer će se trud isplatiti. Slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju nekoga ko će ih potpuno očarati.

DEVICA

Fokusirani ste na detalje više nego obično. To će vam doneti uspeh na poslu, ali pazite da zbog posla ne zapostavite privatni život. Vikend iskoristite za porodično druženje i punjenje baterija.

VAGA

Vage očekuje miran period, savršen za donošenje važnih odluka koje ste dugo odlagali. U ljubavi vas čeka harmonija, a ako ste slobodni, moguće je poznanstvo preko zajedničkih prijatelja.

ŠKORPIJA

Spremite se za promene! Iako volite kontrolu, ove nedelje ćete morati da se prilagodite situacijama koje ne zavise od vas. Ne brinite, sve će se završiti u vašu korist. Finansijska situacija je stabilna.

STRELAC

Vaša avanturistička priroda biće naglašena. Željni ste novih iskustava, a zvezde vam poručuju – samo napred! Budite oprezni samo kada je u pitanju donošenje ishitrenih odluka u vezi sa novcem.

JARAC

Disciplina je vaše srednje ime, ali ove nedelje dozvolite sebi malo opuštanja. Na poslu vas čekaju izazovi koje ćete lako prevazići uz malo strpljenja. Partner vam priprema nešto lepo, uzvratite istom merom.

VODOLIJA

Vreme je da se fokusirate na svoje ambicije. Imate sjajne ideje, sada je trenutak da ih sprovedete u delo. U ljubavi može doći do manjih trzavica zbog nesporazuma – iskrenost je ključ rešenja.

RIBE

Osetljivi ste više nego inače. Ne primajte k srcu kritike koje dolaze od osoba koje vam nisu bliske. U ljubavi sledi period romantike i dubljeg povezivanja sa partnerom. Posvetite se nekoj fizičkoj aktivnosti.



Autor: D.S.