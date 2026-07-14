Oni uvredu ne zaboravljaju: Horoskopski znakovi koji najteže praštaju – da li ste među njima?

Dok neki lako okreću novi list, postoje znakovi Zodijaka koji izdaju, laži i razočaranja pamte godinama. Evo ko najteže prelazi preko povređenih emocija.

Sposobnost da oprostimo razlikuje se od osobe do osobe, a ljubitelji astrologije veruju da horoskopski znak može mnogo da otkrije o tome kako reagujemo kada nas neko povredi. Dok pojedini brzo ostavljaju prošlost iza sebe, drugi teško zaboravljaju izdaju i potrebno im je mnogo vremena da ponovo steknu poverenje. Ovo su znakovi koji važe za najveće "čuvare uspomena" kada su emocije u pitanju.

Škorpija važi za znak koji najteže oprašta. Kada joj neko naruši poverenje, retko će pružiti drugu šansu. Čak i ako oprosti, teško će zaboraviti ono što se dogodilo, jer lojalnost smatra jednom od najvažnijih vrednosti u svakom odnosu.

Bik deluje smireno i staloženo, ali kada se oseti izneverenim, zatvara vrata gotovo zauvek. Potrebno mu je mnogo vremena da izgradi poverenje, pa ga izdaja posebno pogađa. Ne ulazi često u sukobe, ali kada jednom odluči da prekine odnos, svoju odluku retko menja.

Rak je izrazito emotivan i svaku povredu doživljava veoma lično. Iako ume da oprosti iz ljubavi, teško zaboravlja bol koji je pretrpeo. Upravo zbog toga često postaje oprezniji i dugo razmišlja pre nego što nekome ponovo pokloni svoje poverenje.

Lav ne podnosi poniženje i nepravdu. Najviše ga bole izdaja i nepoštovanje, posebno kada dolaze od ljudi do kojih mu je stalo. Iako neće uvek pokazati koliko je povređen, dugo pamti trenutke u kojima je njegovo poverenje iznevereno.

Naravno, horoskopski znak nije jedini faktor koji oblikuje nečiji karakter. Na to kako opraštamo utiču životno iskustvo, vaspitanje i ličnost. Ipak, ljubitelji astrologije veruju da pojedini znakovi zaista teže puštaju prošlost i da im je potrebno više vremena da zaleče emotivne rane nego ostalima.

Autor: S.Paunović