Oni znaju tačno koje dugme da pritisnu: Horoskopski znakovi koji najviše manipulišu emocijama partnera!

Šarm, tišina, ljubomora ili igranje žrtve — neki znakovi Zodijaka veoma vešto koriste emocije kako bi imali kontrolu u vezi.

Ljubavni odnosi često su spoj strasti, poverenja i emocija, ali kod pojedinih horoskopskih znakova postoji i izražena potreba za kontrolom partnera. Dok neki otvoreno pokazuju šta žele, drugi koriste suptilne metode manipulacije — od ćutanja i povlačenja, do izazivanja griže savesti ili ljubomore. Astrologija tvrdi da određeni znaci posebno dobro znaju kako da utiču na emocije osobe koju vole.

Među njima se često izdvaja Škorpija, poznata po intenzivnim emocijama i snažnoj potrebi za kontrolom u vezi. Kada se oseća nesigurno ili povređeno, pripadnici ovog znaka umeju da budu misteriozni, hladni i veoma proračunati. Njihova manipulacija retko je direktna — oni će radije ćutati, povući se ili igrati na kartu ljubomore kako bi partner shvatio poruku bez ijedne izgovorene reči.

Vrlo visoko na listi nalazi se i Blizanci, ali iz potpuno drugačijeg razloga. Njihova najveća moć leži u komunikaciji. Vešti su sa rečima, brzo razmišljaju i često uspevaju da okrenu situaciju u svoju korist. Kada žele nešto od partnera, mogu delovati šarmantno i neodoljivo, ali isto tako umeju da zbune drugu stranu kontradiktornim ponašanjem i emocionalnim „toplo-hladno“ igrama.

Rak važi za jednog od najemotivnijih znakova Zodijaka, ali upravo emocije mogu postati njegovo najjače oružje. Kada je povređen, Rak često koristi pasivnu agresiju, povlačenje ili igranje žrtve kako bi izazvao sažaljenje i pažnju partnera. Njihova potreba za sigurnošću nekada ih navodi da nesvesno manipulišu osećanjima voljene osobe kako bi dobili potvrdu ljubavi.

Ipak, astrologi naglašavaju da horoskopski znak ne određuje nečiji karakter u potpunosti. Manipulacija u vezi zavisi od lične zrelosti, iskustava i emotivne stabilnosti. Dok neki ljudi koriste emocije kako bi dominirali odnosom, drugi rade na iskrenoj komunikaciji i poverenju — a upravo su to temelji svake zdrave ljubavne priče.

Autor: S.Paunović