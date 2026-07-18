Dnevni horoskop za 18. jul: Lavovi se vraćaju u prošlost, Vage napreduju u karijeri, a Device...

Dnevni horoskop za 18. jul donosi savete za svaki znak.

Saznajte kako da iskoristite povoljne aspekte i unapredite svoj život.

OVAN

Planetarni aspekti danas vam pružaju podršku u ostvarenju dugoročnih ciljeva. Polažete temelje za budućnost. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu na nekom društvenom skupu. Burna avantura. Prehlada.

BIK

Uspeh u komunikaciji sa saradnicima iz inostranstva. Pozitivna atmosfera na poslu doprineće finansijskim rezultatima. Nesuglasice u okviru vaše porodice mogu imati veze s ranijim zajedničkim planom o nečem bitnom. Odlično se osećate.

BLIZANCI

Ovaj dan obeležiće važan poslovni sastanak. Proširenje kruga saradnika i potpisivanje novog ugovora o saradnji. Odnos s partnerom ulazi u period destabilizacije, a nesuglasice nastaju zbog krize poverenja između vas. Zadržavanje vode u organizmu.

RAK

Glavna tema je poslovni sastanak s nadređenima, na kojem ćete biti pohvaljeni. Uspeh u privatnom biznisu. Različiti stavovi vas i partnera što se tiče bitnih stavki. Turbulentan period u okviru veze u celini. Stomačne tegobe.

LAV

Ovaj dan stavlja akcenat na temu saradnje sa inostranstvom. Ovaj period doneće vam nov izvor prihoda. Slobodne Lavove očekuje povratak u prošlost, izazov obnavljanja veze s bivšom ljubavi. Bol u leđima.

DEVICA

Napredak u karijeri, posebno ako radite u okviru kreativnih zanimanja ili u prosveti. Oprezno upravljajte novcem. Vaš odnos s partnerom kreće se uzlaznom putanjom, period stabilizacije i zbližavanja. Problem sa sinusima.

VAGA

Uspešan završetak rada na zadatku ili projektu doprineće tome da budete pohvaljeni na sastanku. Napredak u karijeri. Nesuglasice s partnerom mogu se pokrenuti zbog različitih stavova o raspolaganju kućnim budžetom. Smanjite unos slatkiša.

ŠKORPIJA

Glavnu temu ovog dana predstavljaju važne vesti iz inostranstva. Uspeh van zemlje. Slobodne Škorpije očekuje ljubav na prvi pogled sa osobom koju upoznaju na društvenom skupu. Uzbudljiv ljubavni period. Nervoza.

STRELAC

Dominantna tema su povoljne vesti od saradnika i početak nove saradnje. Finansijski uspeh u oblasti trgovine i turizma. Ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali preko poslovnih saradnika razvija se u dobrom pravcu. Izbegavajte masnu i začinjenu hranu.

JARAC

Planetarni aspekti u vašem znaku stavljaju vas pred prekretnicu. U ovom periodu započinjete nešto novo. Ne slažete se s partnerom što se tiče raspolaganja zajedničkim budžetom. Kratkotrajne razmirice. Bolovi u kolenima.

VODOLIJA

Poteškoće u poslovanju zbog spleta okolnosti i dalje traju, ali uskoro vas očekuju pozitivan preokret i finansijski dobitak. Ovaj dan vam donosi romantičan ljubavni sastanak sa osobom koja vam se odavno dopada. Glavobolja.

RIBE

Planete vam pružaju podršku da započnete novu saradnju s prijateljima. Postoji mogućnost da sklopite unosan sporazum. Romantični trenuci u odnosu između vas i partnera obeležiće ovaj period. Zajednički uspeh. Bolovi u nogama.