Dnevni horoskop: Vage u problemima, Blizanci odlažu važan dogovor, a evo šta očekuje VAŠ ZNAK

Dnevni horoskop za 7. maj postavlja drugačije ciljeva za svaki horoskopski znak.

OVAN

Kvadrat između Meseca i vašeg vladaoca Marsa, simbola akcije i sukoba, nepovoljno utiče na komunikaciju s autoritetima. Strastveni susret s osobom od koje vas deli veća razlika u godinama. Podložnost sportskim povredama.

BIK

Mesec u napetom aspektu sa vašim vladaocem Venerom, donosi dogovor o kreativnom poslu ili saradnji sa osobama koje žive u drugoj sredini. Kvadrat između Meseca i Marsa, upozorava na rasprave s voljenom osobom. Pad imuniteta.

BLIZANCI

Mars u kući novca pravi napet aspekt s Mesecom upozoravajući da nije trenutak za uzimanje kredita i rizične finansijske poteze. Odlaganje dogovora o projektu o kojem već dugo razmišljate. Unosite više vitamna.

RAK

Vaš vladalac Mesec, simbol emocija,u kući partnerstva pravi kvadrat s Marsom u desetoj kući, donoseći vam sukobe sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima, kao i sa voljenom osobom. Susret s nekim koga ste nedavno upoznali.

LAV

Mars u devetoj kući formira izazovan aspekt s Mesecom u kući posla što upozorava na probleme na putovanjima, u inostranstvu, na ispitima i sa pravnim pitanjima. Slobodni Lavovi mogu da upoznaju dinamičnuosobu preko posla.

DEVICA

Kvadrat između Marsa u kući novca i Meseca u kući ljubavi i krreativnosti donosi trzavice i rasprave s voljenom osobom, kao i vanredne troškove. Provodite više vremena u društvu prijatelja. Više šetajte.

VAGA

Mesec u kući privatnog života pravi napet aspekt s Marsom, koji upravlja vašim poslovnim ali i ljubavnim životom, donoseći vam trzavice sa članovima proodice i emotivnim partnerom. Unosite više vitamina.

ŠKORPIJA

Pozicija Meseca koji upravlja devetom kućom u odnosu na vašeg vladaoca Marsa u kući posla, nepovoljno utiče na saradnju sa strancima. Ljubavni partner nije siguran u vašu iskrenost prema njemu. Bol u leđima.

STRELAC

Opoziciuja između vašeg vladaoca Jupitera u kući novca i Meseca u kući posla nepovoljno utiče na vaše finansije donoseći vam vanredne troškove. Imate podršku osobe na položaju. Izbegavajte alkohol.

JARAC

Mesec u vašem znaku pravi napet aspekt s Marsom u kući privatnog života donoseći vam sukobe i rasprave sa članovima porodice. Voljena osoba ne pokazuje razumevanje za vaše želje. Provodite više vremena u prirodi.

VODOLIJA

Mars u kući partnerstva obrazuje izazovan aspekt s Mesecom u kući podsvesti i ograničenja, donoseći vam svađe i rasprave sa voljenom osobom. Problemi u sudskim sporovima. Konzumirajte više biljnih čajeva.

RIBE

Kvadrat između Meseca u kući novca i Marsa u kući posla donosi neplanirane troškove. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Odlaganje planova sa strancima. Vaše emotivne reakcije prema partneru mogu biti preterane.

Autor: S.M.