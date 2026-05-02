Dnevni horoskop: Vage moraju da se dovedu u red, a Blizanci da budu strpljivi

Dnevni horoskop za 2. maj. Prvi dan vikenda pojedinim pripadnicima Zodijaka doneće nova uzbuđenja, pripremite se na vreme. Evo šta horoskopske znake danas očekuje.

OVAN

Posao

Koliko ste uporni vi morate da se uklopite u dati ambijent, bez lošeg stava. Kolege su vam od pomoći u svakom slučaju i vi ne morate da se dezavuišete nepotrebnim stvarima, koje vam ne donose dovoljno novca ovaj put.

Ljubav

Sa voljenom osobom morate da se slažete, ali ono što ste imali u prethodnom periodu dosta dugo pamtite.

Zdravlje

Solidno ovaj put.

BIK

Posao

Ukoliko ste student, potrudite se da mnogo više ispita spremite za predstojeći period i da pokušate da se dovoljno koncentrišete na dodatne izazove, koji su malo lošije postavljeni, jer su ovaj put u okviru ličnih lekcija koje imate.

Ljubav

Emotivni segment može da vam bude zadovoljavajući u narednom periodu. Morate da se okrenete partneru koji vas ceni.

Zdravlje

Bolovi u predelu vrata.

BLIZANCI

Posao

Ulaganje u privatni biznis može da vam donese zadovoljavajuće finansijsko stanje. Morate da se povinujete trenutnim tranzitima u kojima vidite i svoju ličnu šansu za neko vreme već i realizovanu.

Ljubav

Pokušaje da budete sa osobom na koju često mislite danas zaboravite. Biće boljih dana. Budite strpljivi.

Zdravlje

Čuvajte se prehlade.

RAK

Posao

Preduzetnički duh koji vam se javio nije loša solucija za proširenje vašeg biznisa. Ukoliko se bavite izdavaštvom ne morate da imate velike troškove ovaj put. Ono što se od vas traži, jeste dodatna požrtvovanost.

Ljubav

Pokušaj da se rasteretite na polju emocija vam pravi veliku zamku u koju sami upadate ovaj put. Pokušajte da ne uvažavate nečije kašnjenje.

Zdravlje

Solarni pleksus vam je slaba tačka.

LAV

Posao

Ono što vam se prvo učini kao odlična poslovna šansa to bi moglo da bude prioritet u vašim radnim zadacima koje morate da dostavite na vreme. Ukoliko vam se učini da ste kratki sa vremenom morate da imate i asistenta.

Ljubav

Tajna ljubavna veza ovaj put na pomolu. Ukoliko se radi o nekoj novoj osobi moraćete dovoljno da razmislite o vašem daljem emotivnom životu.

Zdravlje

Srčana artitmija.

DEVICA

Posao

Kada su u pitanju poslovne šanse preko polja inostranstva ne pokušavajte da se otrgnete od ideje koja vam može doneti dovoljno satisfakcije na polju posla ovaj put. Bičete u odličnom raspoloženju već od sutra.

Ljubav

Kada je u pitanju ljubavna veza od ranije, morate da se koncentrišete i donesete odličan predlog ovaj put. Ne pokazujte isuviše svoje emocije.

Zdravlje

Digestivni problemi.

VAGA

Posao

Ne volite da zasučete rukave i da se dezavuišete poslom koji nije na vašem nivou. Morate da se ipak dovedete u red. Vaš način rezonovnja vam ne donosi baš neku satisfakciju, a to se vidi po vašem novčaniku, koji je po malo prazan.

Ljubav

Ukoliko ste zaljubljeni u jednog Jarca budite uvereni da su emocije obostrane. Imate zajedničke teme.

Zdravlje

Bešika vam je slaba.

ŠKORPIJA

Posao

Ukoliko očekujete poveći novac na polju privatnog posla morate da budete dovoljno koncentrisani, kako bi izvukli dovoljno dobar bilans. Očekujte neočekivano jer vam to poručuju planete.

Ljubav

Budite dovoljno otvoreni na polju emocija sa jednim Rakom kako bi mogli da se opustite u narednom periodu. Imaćete dovoljno pozitivne energije na koju možete da računate.

Zdravlje

Imate pojačan kašalj.

STRELAC

Posao

Spremite se na otvorenu saradnju ovaj put, jer možete imati više koristi nego inače u toku rada. Ne marite šta drugi misle o vama, jer nečije mišljenje u ovom trenutku nije toliko bitno, koliko vaše lično zalaganje.

Ljubav

Odličan stav koji ste imali u toku jučerašnjeg dana može da se protežira i na ovaj. Moraćete više da radite na sebi nego inače.

Zdravlje

Pojačana tenzija.

JARAC

Posao

Poslovna strana vam je izuzetna danas. Moraćete da prođete još obuku i bićete u odličnoj formi. Ne tražite pomoć na suprotnoj strani od one u kojoj se možete eosećati kao dobitnik. Neko može da prepozna vaš talenat ovaj put.

Ljubav

U svakom slučaju morate da se prilagođavate partnerovim potrebama i da budete dovoljno fleksibilni kako ne biste bili izopšteni iz date priče.

Zdravlje

Solidno.

VODOLIJA

Posao

Volite svoj posao i uživate u tome. Morate da budete u fokusu. Ne morate da se žalite na trenutne propuste, koliko se od vas traži dodatno angažovanje na segmentima gde vam se ne radi.

Ljubav

Volite da vam partner povlađuje i da se osetite dosta opušteno u društvu pijatne osobe koja na vas misli. Jedan Lav je odlična kombinacija.

Zdravlje

Stomačni virus.

RIBE

Posao

Ukapirali ste gde ste pogrešili pa ćete nastojati da tu grešku ispravite bez većeg izuzetka. Pomoć od kolega je polovična i vi ste na takav tretman navikli i nećete se preterano baviti tim pitanjem.

Ljubav

Vaša emotivna strana je ispunjena u odnosu na prethodni period kada se niste dovoljno otvoreno ponašali pa je partner stekao pogrešan utisak o vama.

Zdravlje

Odlično ste raspoloženi.

Autor: Pink.rs