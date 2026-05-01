Dnevni horoskop: Devicama se savetuje da povedu računa o troškovima, Škorpije su nezadovoljne emotivnim odnosima, a Lavovi...

Dnevni horoskop za 1. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta na početku novog mesaca očekuje znake horoskopa.

OVAN

Možete da očekujete da ćete uspešno rešiti probleme koje imate na ovom polju. Horoskop vam je dobro postavljen. Lako donosite novu odluku na polju ljubavi i spremni ste na pomirenje s partnerom. Povoljan je period za oporavak.

BIK

Dolazi vam prilika da na polju finansija ostvarite ono što ste želeli. Pred vama je povoljan period. Oslanjate se na voljenu osobu u svemu. Važno vam je da vaša veza napreduje u pozitivnom smeru. Dobro se osećate.

BLIZANCI

Možete da očekujete pozitivne promene na poslovnom polju. Sreća će biti na vašoj strani. Trudite se da sa osobom koju volite napravite lepu atmosferu. Ako ste slobodni, moguće je novo poznanstvo. Glavobolja.

RAK

Moguće je da niste spremni da se odreknete posla koji vam ne ide i da nećete da odustanete dok postoji makar tračak nade. Dopada vam se osoba koju poznajete odranije. Moguće je da neko stoji između vas. Problemi s cirkulacijom.

LAV

Budite dovoljno otvoreni u komunikaciji s poslovnim saradnicima kako biste izbegli potencijalne nesporazume. Imaćete priliku da upoznate osobu koja će pokazati da želi ozbiljniju vezu s vama. Proverite nivo holesterola.

DEVICA

Preporuka je da povedete računa o troškovima, koji su u prethodnom periodu mogli da postanu preveliki za vas. Nije vam lako da postignete pomirenje s partnerom. Naredni period bi mogao da vam bude još teži. Smanjite unos alkohola.

VAGA

Pokušajte da se bavite poslovima koji su vam važni kako biste uspeli da ostvarite ciljeve. Voljena osoba je pokazala da postoje neke stvari koje vam zamera. Vaš odnos polako ulazi u krizu. Povedite računa o osetljivoj koži.

ŠKORPIJA

Nestrpljivi ste i nije vam lako da sačekate trenutak za napredovanje, već biste želeli da se nešto promeni što pre. Niste zadovoljni odnosom s voljenom osobom i voleli biste da se neke stvari među vama menjaju. Pad imuniteta je moguć.

STRELAC

Pozitivna atmosfera na poslovnom polju će vam olakšati situaciju, pa ćete s više volje obaviti neke zadatke. Veoma povoljan dan za novuljubav je pred vama. Očekuje vas prilika da osvojite simpatiju. Hormonske promene.

JARAC

Ušli ste u nov posao u kom biste mogli da ostvarite veći napredak i uspeh u budućnosti. Novo poznanstvo vas očekuje veoma brzo. Pred vama je povoljan period za emotivne promene. Osetljiva bešika.

VODOLIJA

Očekuje vas prekid poslovnog ugovora iako tako nešto niste želeli ni očekivali. Moguće je da ste rešili da s voljenom osobom neke stvari sada jasno definišete. Ne trpite više neizvesnost. Povedite računa o očima.

RIBE

Moguća je promena posla u narednom periodu. Očekuje vas turbulentna faza na ovom polju. U narednom periodu bićete na većoj distanci s voljenom osobom. Pad imuniteta je moguć.

Autor: A.A.