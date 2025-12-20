DNEVNI HOROSKOP: Blizanci upoznaju srodnu dušu, Bikovi uspešno rešavaju veliki problem, a Vage...

Dnevni horoskop za 20. decembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta očekuje sve horoskopske znake ove subote.

OVAN

Pruža vam se prilika da sklopite unosan sporazum. Očekuju vas konstruktivan sastanak i poboljšanje finansijske situacije. Vaše novo poznanstvo vrlo lako se može pretvoriti u mnogo više od obične avanture. Više se odmarajte.



BIK

Ovaj dan donosi uspeh Bikovima koji se bave kreativnim zanimanjima ili rade u medijima. Jedan stari problem koji muči vašu porodicu aktiviraće se danas, ali ćete ga uspešno rešiti zajedno s partnerom. Promenite režim ishrane.



BLIZANCI

Jedan kolega na poslu gradi rivalski odnos prema vama i može pokušati da ugrozi vašu reputaciju. Budite obazrivi u odnosu s njim. Svoju srodnu dušu danas možete upoznati na nekom društvenom skupu ili preko prijatelja. Glavobolja.



RAK

Povoljan aspekt pozitivno će uticati na razvoj vaše poslovne saradnje. Sledi ugovor o radu i dugoročnom projektu. Osećate onu lošu stranu veze na daljinu. Ubrzo ćete zajedno s partnerom rešiti taj problem. Tahikardija izaziva povišen pritisak.

LAV

Ukoliko ste planirali da započnete privatni biznis, ovaj dan može da protekne u znaku početka poslovne saradnje s jednim prijateljem. Rešili ste da pređete granicu prijateljstva sa osobom koja vas je potpuno fascinirala. Slabog ste apetita.



DEVICA

Neko od vaših kolega može da pokuša da podrije vašu reputaciju, čuvajte se manipulacija. Neki stari problem može da se pojavi u vašoj porodici. Ovog puta je neophodno da ga hitno rešite. Pad imuniteta.

VAGA

Uspešan poslovni dogovor može vam doneti unapređenje finansijske situacije na dugoročnom nivou. Danas ćete ostvariti jedan zajednički poduhvat s partnerom. To će uticati na poboljšanje kvaliteta vašeg odnosa. Glavobolja.



ŠKORPIJA

Ovaj dan na poslu protiče u znaku važnog poslovnog sastanka. Očekuje vas sklapanje ugovora o dugoročnoj saradnji. Partner je ispoljio sumnju u vas, a vas je to uvredilo. Moguća je burna rasprava između vas. Bolovi u vratu.

STRELAC

Pruža vam se dobra prilika da ostvarite znatan finansijski dobitak, ali će to zavisiti od uspeha vašeg poslovnog sastanka. Dopada vam se osoba s kojom poslovno sarađujete. Ubrzo vas očekuje zbližavanje. Više se odmarajte.

JARAC

Ovaj dan može da vam donese uspeh u obavljanju radnih zadataka. Očekuju vas pohvale za postignute rezultate. Pruža vam se prilika da upoznate svoju srodnu dušu na nekom velikom društvenom okupljanju. Romantičan sastanak. Bolovi u lumbalnom delu kičme.



VODOLIJA

Početak poslovne saradnje s nekim prijateljima ili početak privatnog biznisa. Pred vama se otvara nova perspektiva. Impulsivno ste reagovali na negativan komentar partnera, a to je moglo da rezultira burnom raspravom. Nervoza.



RIBE

Ribe koje se bave trgovinom ili rade u IT sektoru tokom ovog dana mogu da sklope veoma važan sporazum. Slobodne Ribe danas mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu u znaku Device ili Bika. Ubrzo ih očekuje početak veze. Sklonost anksioznosti.

Autor: D.Bošković