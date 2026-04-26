Dnevni horoskop: Vage su pred važnom odlukom, a njih očekuje uzbudljivo poznanstvo

Dnevni horoskop za 26. april. Poslednji dan u nedelji pojedinim pripadnicima Zodijaka doneće nova uzbuđenja, pripremite se na vreme. Evo šta horoskopske znake danas očekuje.

Ovan

Pred vama je dan pun pokreta i inicijative. Imaćete potrebu da rešavate stvari odmah, ali bi bilo mudro da zastanete i razmislite pre nego što reagujete. U ljubavi se otvara prostor za iskren razgovor koji može razjasniti mnogo toga.

Bik

Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost, ali će vas neko ili nešto izbaciti iz rutine. Pokušajte da ne pružate otpor promenama, jer vam mogu doneti nešto korisno. U emotivnim odnosima osećaćete potrebu za nežnošću i podrškom.

Blizanci

Dan donosi pojačanu komunikaciju i zanimljive susrete. Bićete u centru dešavanja, ali pazite da ne rasipate energiju na previše stvari odjednom. U ljubavi je moguće novo poznanstvo ili neočekivana poruka.

Rak

Povlačite se u svoj svet i analizirate emocije. Intuicija vam je naglašena i može vam pomoći da donesete prave odluke. U odnosima sa bliskim ljudima važno je da pokažete šta zaista osećate.

Lav

Imate potrebu da se istaknete i zablistate, ali će vas okolnosti naterati da budete strpljiviji nego što biste želeli. Dan je dobar za planiranje budućih koraka. U ljubavi vas očekuje pažnja koja će vam prijati.

Devica

Detalji vam danas neće promicati, ali pazite da ne budete previše kritični prema sebi i drugima. Moguće su manje obaveze koje zahtevaju dodatnu pažnju. U emotivnim odnosima pokušajte da budete opušteniji.

Vaga

Težite harmoniji, ali vas neke situacije mogu staviti pred izbor. Važno je da donesete odluku koja je u skladu sa vašim vrednostima. U ljubavi je moguć lep trenutak koji vraća veru u emocije.

Škorpija

Intenzivne emocije obeležavaju dan. Bićete skloni dubljim razmišljanjima i analizama. Pokušajte da ne donosite nagle zaključke. U ljubavi je vreme za iskrenost, čak i ako nije lako.

Strelac

Želite slobodu i promenu, ali će vas obaveze malo usporiti. Ipak, pronaći ćete način da unesete dinamiku u svoj dan. U ljubavi je moguća avantura ili zanimljiv susret.

Jarac

Usmereni ste na ciljeve i rezultate. Dan je pogodan za završavanje važnih zadataka. Ipak, nemojte zanemariti privatni život. U emotivnim odnosima neko očekuje više pažnje od vas.

Vodolija

Ideje vam dolaze lako i bićete inspirisani da pokrenete nešto novo. Okruženje će reagovati na vašu energiju. U ljubavi je moguća neočekivana situacija koja donosi osveženje.

Ribe

Osetljivi ste i povezani sa svojim unutrašnjim svetom. Dan je dobar za kreativnost i povlačenje u mir. U odnosima sa drugima pokušajte da jasno izrazite svoje potrebe kako ne bi došlo do nesporazuma.

Autor: Marija Radić