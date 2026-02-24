Dnevni horoskop: Ovnovi, ljubav je u vazduhu, Rakove očekuje novo, uzbudljivo poznanstvo...

Dnevni horoskop za 24. februar nudi detaljnu astrološku prognozu za sve horoskopske znake. Evo šta su astrolozi predvideli za svakog pripadnika Zodijaka.

OVAN

Polje posla će biti pod izazovnim aspektima. Nailazićete na prepreke - u saradnji, s dogovorima, kao i s rokovima. Ovaj dan podiže ljubavnu energiju, pa sada lako možete da ostavite snažan utisak na suprotni pol, naročito ako ste slobodni. Mogući su problemi s disanjem i alergije.

BIK

Izbegavajte sukobe na poslu, jer time možete sebi više nauditi nego postići pozitivno rešenje. Zauzeti Bikovi treba da budu strpljivi i tolerantni, neće biti sve potaman, a ovi uticaji mogu dovesti do svađa i nesporazuma. Zdravlje vam je stabilno, ali mogli biste malo da popravite ishranu.

BLIZANCI

Mnogi od vas će shvatiti da nisu na pravom mestu, pa će na dublji način početi da razmišljaju kako sebe vide u poslovnoj budućnosti. Ovog dana naglasak će biti najviše na strasti, privlačnosti, i ova energija će vam prodrmati ljubavni život iz korena. Izbegavajte cigarete.

RAK

Povoljan je period za obrazovanje, kurseve, sticanje novih znanja i veština. Polje ljubavi je pod jakim uticajem promena, što u vaš život lako može doneti novu ljubav, novo poznanstvo sa osobom koja je na neki način povezana sa inostranstvom, putovanjima. Povedite računa o grlu.

LAV

Oni koji su nezaposleni na malo teži način će doći do željenog posla, pa se morate naoružati strpljenjem, jer ćete za bolji posao još morati da čekate. Upoznaćete osobu baš po vašoj meri, koja će vam biti inspirativna i veoma zanimljiva. Moguća je manja vrtoglavica.

DEVICA

Sad je prilika povoljna za napredak na poslu, samo je potrebno da imate više inicijative. Očekujte povoljnosti vezane za tajne ljubavi, tajne veze, ali budite pažljivi jer može doći do razotkrivanja. Imate višak energije.

VAGA

Sad su povoljne prilike za sprovođenje sjajnih ideja uz naklonost kolega i nadređenih. Period emotivnih preispitivanja, ćutanja, sumnji i nezadovoljstva se još neko vreme nastavlja. Bez problema na polju zdravlja.

ŠKORPIJA

Oni koji su u privatnom biznisu imaju povoljne prilike za napredak i širenje posla te mogu ostvariti veoma dobru saradnju s poslovnim partnerima. Ukoliko se osoba iz prošlosti za kojom patite još nije vratila, sasvim je izvesno da će se to desiti sada. Povećajte unos kalcijuma.

STRELAC

Pod uticajima ste koji vam mogu doneti i neke nove poslovne prilike, kao i promene, unapređenje i udruživanje s drugima. Velika je šansa da sada otpočne lepa ljubavna priča koja će obeležiti vaš život. Neophodan vam je odmor.

JARAC

Bitno je da ne odustajete ako naiđete na neke prepreke i da svoju zamisao dovedete do kraja, isplatiće vam se. Oni u braku će moći da odahnu, jer najveće brige prolaze i popuštaju. Osetljivi urinarni putevi.

VODOLIJA

Budite oprezni s novcem, imaćete veću želju za trošenjem i to vas može dovesti u problem. Ukoliko razmišljate o razvodu, odložite tu zamisao, jer ipak je to prolazna faza. Izbegavajte alkohol.

RIBE

Oni koji su u privatnom biznisu ovog meseca mogu napraviti veliki iskorak u poslovanju, naročito ako se bave poslovima vezanim za inostranstvo. Ovo je dan izazova, slobodnih ljubavi, promena, ali i prekida dugih veza. Mogući su problemi s bubrezima.

Autor: A.A.