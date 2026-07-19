VELIKI NEDELJNI HOROSKOP (20. jul – 26. jul 2026): Jedan znak čeka VELIKI NOVČANI DOBITAK, dok će drugi morati da pazi na EMOCIJE!

Pred nama je uzbudljiva nedelja u kojoj će se energije planeta menjati, donoseći različite izazove i prilike za sve znakove Zodijaka.
Saznajte šta vam zvezde poručuju kada su u pitanju posao, ljubav i zdravlje.
OVAN
Posao: Očekuje vas naporan ritam, ali upornost će se isplatiti. Moguć je neočekivan poslovni kontakt koji može promeniti vašu finansijsku situaciju.
Ljubav: Slobodni Ovnovi će biti u centru pažnje. Zauzeti, budite oprezni sa ljubomorom, razgovor rešava sve.
Zdravlje: Povećajte unos tečnosti.
BIK
Posao: Odlična nedelja za planiranje. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve, a ne na sitnice koje vam crpe energiju.
Ljubav: Vaš partner zahteva više pažnje. Ako ste slobodni, osoba iz prošlosti se može pojaviti u najnepovoljnijem trenutku.
Zdravlje: Potreban vam je odmor, ne preterujte sa fizičkim naporima.
BLIZANCI
Posao: Finansijska situacija se popravlja. Moguć je manji dobitak ili povišica koju dugo čekate.
Ljubav: Flert na svakom koraku. Zauzeti Blizanci treba da se posvete partneru kako bi izbegli nesuglasice.
Zdravlje: Više vremena provodite na svežem vazduhu.
RAK
Posao: Budite oprezni sa potpisivanjem važnih ugovora. Konsultujte se sa osobom od poverenja pre bitnih odluka.
Ljubav: Emotivni balans je narušen. Potrebno je da budete iskreni prema sebi i partneru.
Zdravlje: Izbegavajte tešku hranu.
LAV
Posao: Vaša ambicija je na vrhuncu. Nadređeni će primetiti vaš trud, pa očekujte pohvalu ili čak napredovanje.
Ljubav: Strastvena nedelja pred vama. Slobodni Lavovi mogu upoznati veoma harizmatičnu osobu.
Zdravlje: Odlično se osećate.
DEVICA
Posao: Organizacija vam je jača strana, iskoristite to da raščistite zaostale obaveze. Uspeh je zagarantovan.
Ljubav: Zauzeti, vreme je za ozbiljan razgovor o budućnosti. Slobodne Device očekuje zanimljivo poznanstvo preko prijatelja.
Zdravlje: Pripazite na cirkulaciju.
VAGA
Posao: Moguće su nesuglasice sa kolegama. Pokušajte da ostanete hladne glave i ne ulazite u konflikte.
Ljubav: Potreba za promenom u vezi. Slobodne Vage neka se okrenu hobijima koji ih ispunjavaju, ljubav će doći sama.
Zdravlje: Stres je vaš najveći neprijatelj, meditirajte.
ŠKORPIJA
Posao: Novac pristiže iz neočekivanog izvora. Odličan trenutak za investicije, ali budite proračunati.
Ljubav: Škorpije zrače neodoljivom energijom. Iskoristite to da osvojite osobu koja vam se dugo dopada.
Zdravlje: Povedite računa o kičmi.
STRELAC
Posao: Nedelja promena. Neko iz vašeg okruženja će vam predložiti saradnju koja obećava brz profit.
Ljubav: Ne dopustite da monotonija uništi vaš odnos. Partner želi više uzbuđenja, budite kreativni.
Zdravlje: Proverite vid.
JARAC
Posao: Fokusirajte se na timski rad. Vaša individualnost je bitna, ali ove nedelje kolektivni uspeh donosi bolje rezultate.
Ljubav: Uživajte u miru sa partnerom. Slobodni Jarčevi, ne jurite za prolaznim avanturama.
Zdravlje: Problemi sa snom zbog previše razmišljanja.
VODOLIJA
Posao: Očekuje vas naporan period, ali vaša kreativnost će vam pomoći da sve završite pre roka.
Ljubav: Mogući su konflikti zbog različitih stavova. Budite spremni na kompromis.
Zdravlje: Stabilno.
RIBE
Posao: Vreme je da preuzmete inicijativu. Ne čekajte da drugi donesu odluke umesto vas, pokažite autoritet.
Ljubav: Romantična nedelja za zauzete. Slobodne Ribe mogu doživeti sudbinski susret.
Zdravlje: Moguće su alergijske reakcije.
Savet astrologa: Slušajte svoju intuiciju, ona vas nikada ne vara.
Autor: D.S.