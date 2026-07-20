STIŽE IM NOVAC U AVGUSTU: Ova 4 znaka konačno mogu da se počaste kako valja

Avgust mnogima donosi novu energiju, ali prema astrološkim tumačenjima, za četiri horoskopska znaka ovaj mesec mogao bi da bude posebno povoljan kada je reč o finansijama. Nakon perioda neizvesnosti, pojedini će dobiti priliku da poprave kućni budžet, naplate stara potraživanja ili ostvare dodatnu zaradu.

Iako horoskop ne treba posmatrati kao sigurno predviđanje budućnosti, astrolozi smatraju da će upravo Ovnovi, Device, Rakovi i Vage tokom avgusta imati najviše razloga za optimizam kada je reč o novcu.

Ovan

Za Ovnove avgust može doneti finansijsko iznenađenje. Prema astrološkim prognozama, moguć je priliv novca koji nisu planirali - bilo kroz zaostalu isplatu, bonus, premiju ili naplatu starog potraživanja.Takva uplata mogla bi da im pomogne da zatvore dugove ili lakše organizuju troškove koji su ih opterećivali prethodnih meseci. Astrolazi savetuju da deo novca sačuvaju i za naredni period.

Devica

Device bi tokom avgusta mogle da ostvare dodatni prihod zahvaljujući prodaji stvari koje im više nisu potrebne ili angažmanu sa strane.

Neki će uspeti da unovče staro vozilo, tehniku ili druge vredne predmete, dok će drugi dobiti priliku za honorarni posao koji će značajno popraviti finansijsku situaciju.

Astrolozi smatraju da će upravo spremnost da iskoriste priliku biti njihov najveći adut ovog meseca.

Rak

Rakovima bi avgust mogao da donese priznanje za dosadašnji rad. Za pojedine pripadnike ovog znaka otvara se mogućnost povećanja plate, boljih poslovnih uslova ili nove ponude koja donosi veću zaradu.

Osim redovnih prihoda, moguće su i dodatne poslovne prilike koje će doprineti stabilnijem budžetu.

Vaga

Vage bi tokom avgusta mogle da naplate dug koji su gotovo otpisale ili da dobiju isplatu koja je dugo kasnila.

Pored toga, astrolozi najavljuju mogućnost dodatnog angažmana ili projekta koji može doneti lep honorar. Upravo zbog toga savet je da ne odbijaju nove poslovne ponude, jer bi one mogle da budu veoma isplative.

Astrolozi poručuju

Prema astrološkim prognozama, avgust bi mogao da bude mesec finansijskih pomaka za Ovnove, Device, Rakove i Vage. Bilo da je reč o većoj zaradi, vraćanju starog duga ili neočekivanom prilivu novca, mnogi pripadnici ovih znakova mogli bi da osete olakšanje kada je reč o kućnom budžetu.

Naravno, horoskopske prognoze treba posmatrati kao zabavan sadržaj, a finansijske odluke donositi na osnovu realnih okolnosti i ličnih mogućnosti.

Autor: Marija Radić