Novčani horoskop za avgust: Evo ko ostaje bez dinara, a ko će se kupati u parama

Avgust donosi velike finansijske promene mnogim horoskopskim znakovima. Dok će pojedini konačno naplatiti sav svoj trud i uživati u većim prihodima, drugi će morati pažljivo da planiraju troškove kako ne bi upali u finansijske probleme.

Pogledajte šta vas očekuje na polju novca.

Ovan

Pred vama je mesec pun prilika za dodatnu zaradu. Moguća je ponuda za novi posao ili honorarni angažman koji će vam značajno popraviti budžet.

Izbegavajte impulsivne kupovine pred kraj meseca.

Bik

Novac vam dolazi sa više strana, a moguće je i povećanje plate ili isplata koju dugo čekate. Avgust je idealan period za štednju i ulaganje u budućnost.

Blizanci

Finansijska situacija biće promenljiva.

Novac će stizati, ali će ga isto tako brzo i odlaziti. Budite oprezni sa pozajmicama i ne ulazite u rizične investicije.

Rak

Posle dužeg perioda neizvesnosti, konačno stiže olakšanje. Moguća je isplata zaostalog novca ili pomoć člana porodice. Pametno raspolažite budžetom.

Lav

Ovo može biti jedan od najboljih meseci u godini kada je novac u pitanju.

Očekuju vas poslovni uspeh, bonus ili prilika koja će vam doneti ozbiljnu zaradu. Iskoristite svaku šansu.

Devica

Troškovi će biti nešto veći nego inače, ali ćete uspeti da ih držite pod kontrolom. Krajem avgusta očekuje vas finansijsko iznenađenje koje će vam popraviti raspoloženje.

Vaga

Mogući su neplanirani izdaci vezani za dom ili porodicu. Ipak, druga polovina meseca donosi priliku za dodatni prihod koji će ublažiti finansijski pritisak.

Škorpija

Vaša upornost konačno donosi rezultate.

Moguće su povišica, nova saradnja ili unosan posao. Ovo je odličan period za dugoročne finansijske planove.

Strelac

Novac će dolaziti, ali će ga biti teško zadržati.

Putovanja, izlasci i uživanje mogli bi ozbiljno da opterete vaš budžet. Budite umereniji.

Jarac

Avgust vam donosi stabilnost i sigurnost. Ako razmišljate o većoj kupovini ili investiciji, sada je pravo vreme da napravite dobar plan.

Vodolija

Očekujte nepredviđene troškove, ali i priliku da zaradite kroz novi projekat ili saradnju.

Ne odustajte od ideja koje vam deluju neobično, upravo one mogu doneti profit.

Ribe

Budite posebno oprezni sa novcem tokom avgusta. Izbegavajte rizične poteze i velike kupovine jer postoji mogućnost neočekivanih izdataka. Krajem meseca situacija se postepeno stabilizuje.

Autor: Marija Radić