Novčani horoskop za jun: Rakovima nova poslovna ponuda, Lavovi opterećeni luksuznim stvarima

Astrološki gledano, jun donosi mnogo finansijskih preokreta, ali i prilika koje će mnogi znakovi želeti da iskoriste. Neki će zaraditi novac kroz dodatni posao, dok će pojedini morati ozbiljno da povedu računa o troškovima.

Mesec jun će posebno biti važan za donošenje odluka vezanih za ulaganja, dugove i poslovne pregovore.

Ovan

Jun vam donosi više prilika za zaradu nego u maju, ali i pojačanu potrebu da trošite na stvari koje vam nisu neophodne. Mogući su neočekivani troškovi vezani za kuću ili automobil. Kraj meseca donosi mogućnost dodatnog posla ili honorara. Finansijska situacija se popravlja tek kada budete manje impulsivni.

Bik

Novac vam tokom juna dolazi sporije nego što očekujete, ali stabilnije. Mnogi Bikovi će rešavati pitanja dugova ili starih finansijskih obaveza. Dobra je prilika za štednju i planiranje većih kupovina. Krajem meseca stiže olakšanje kroz pomoć porodice ili poslovnog partnera.

Blizanci

Jun vam može doneti odlične pregovore i priliku za veću zaradu kroz komunikaciju, internet ili dodatni posao. Ipak, postoji opasnost od rasipanja novca na sitnice. Mogući su neočekivani dobici sredinom meseca. Finansijski ćete biti veoma snalažljivi.

Rak

Pred vama je mesec u kojem ćete ozbiljnije razmišljati o sigurnosti i budućnosti. Troškovi vezani za porodicu biće pojačani, ali ćete uspeti da zadržite kontrolu. Moguća je nova poslovna ponuda koja će u početku delovati nesigurno, ali kasnije može da donese dugoročnu stabilnost.

Lav

Jun vam donosi želju za luksuzom i uživanjem jer Jupiter gazi u vaš znak, pa će biti teško da sačuvate novac. Ipak, pojedini Lavovi mogu dobiti priliku za napredovanje ili povećanje prihoda. Važno je da ne ulazite u rizične troškove i pozajmice. Kraj meseca donosi bolju kontrolu finansija.

Devica

Ovo je jedan od boljih meseci za finansije u poslednje vreme. Mogući su novi poslovni dogovori, kao i prilika da konačno rešite problem koji vas dugo opterećuje. Novac dolazi kroz trud i disciplinu. Posebno vam se isplati sve što ima veze sa organizacijom i privatnim poslom.

Vaga

Jun vam donosi promenljive finansije i potrebu da budete mnogo oprezniji sa novcem. Mogući su neplanirani izdaci ili kašnjenje neke uplate. Ipak, druga polovina meseca donosi poboljšanje kroz saradnju sa ljudima iz inostranstva ili preko interneta. Ne donosite nagle odluke.

Škorpija

Pred vama je intenzivan finansijski period. Mnogi će rešavati pitanja kredita, nasledstva ili zajedničkog novca. Moguća je velika promena na poslu koja će kasnije doneti veću zaradu. Važno je da ne ulazite u sukobe zbog novca. Kraj meseca može da vam donese iznenadni dobitak.

Strelac

Jun vas tera da ozbiljnije pristupite finansijama. Troškovi rastu brže nego što ste planirali, pa će disciplina biti ključna. Ipak, kroz partnerstva ili saradnje možete da dođete do nove prilike za zaradu. Neko iz prošlosti može da vam ponudi posao ili pomoć.

Jarac

Finansijska situacija postaje stabilnija nego prethodnih meseci. Trud koji ste ulagali konačno će početi da daje rezultate. Mogući su dodatni prihodi kroz privatni posao ili honorarni rad. Budite oprezni sa pozajmicama i ne preuzimajte tuđe obaveze.

Vodolija

Jun donosi mnogo nepredvidivih troškova, ali i šansu za neočekivanu zaradu. Mnogi će razmišljati o promeni posla ili dodatnom izvoru prihoda. Ne ulažite novac u nesigurne planove i obećanja. Kraj meseca juna može da vam donese finansijsko iznenađenje.

Ribe

Pred vama je period u kojem ćete želeti više sigurnosti i manje rizika. Novac dolazi kroz upornost i pomoć bliskih ljudi. Moguće su važne odluke vezane za dom ili porodicu koje utiču na budžet. Jun vam pokazuje da stabilnost dolazi kada prestanete da trošite emotivno.

Autor: A.A.