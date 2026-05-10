Astrolozi upozoravaju na turbulentan period: Ova tri znaka Zodijaka očekuju šokantne promene

Početak leta za mnoge će označiti period velikih promena, ali pojedini horoskopski znakovi posebno će osetiti snažan uticaj novih okolnosti. Emocije će biti izraženije nego inače, odnosi će prolaziti kroz ozbiljna preispitivanja, a situacije koje su dugo bile gurane pod tepih sada dolaze na dnevni red. Mnogi će morati da preseku, donesu odluke i suoče se sa stvarima koje više ne mogu da ignorišu.

Astrolozi smatraju da ulazak u leto neće doneti mir i stabilnost svima podjednako. Dok će neki pokušavati da zadrže kontrolu nad događajima, drugi će biti primorani da prihvate promene koje dolaze iznenada i menjaju svakodnevicu iz korena. Posebno će tri znaka biti na udaru turbulentnih dešavanja koja bi mogla da im promene tok života iz korena.

Blizanci

Pred Blizancima je period pun neizvesnosti i brzih obrta koji će od njih zahtevati da reaguju bez mnogo premišljanja. Događaji će se smenjivati velikom brzinom, pa će mnogi imati osećaj da više ne mogu da drže sve pod kontrolom kao ranije.

Na emotivnom planu moguće su velike promene, naročito u odnosima koji već neko vreme funkcionišu na klimavim osnovama. Ono što je dugo bilo nejasno ili nedorečeno sada dolazi do trenutka kada mora da se razreši. Mnogi Blizanci više neće moći da održavaju balans između dve strane ili dva izbora.

Promene će biti primetne i kada je reč o poslu i planovima za budućnost. Leto ih tera da naprave važan korak i konačno odluče kojim putem žele da krenu, čak i ako to znači izlazak iz zone sigurnosti.

Škorpija

Za Škorpije početak leta donosi snažne emotivne izazove i situacije koje će ih primorati da sagledaju realnost bez ulepšavanja. Odnosi koji su dugo bili opterećeni tenzijama mogli bi da dođu do prelomne tačke, bilo kroz raskid, bilo kroz potpuno novi početak.

Mnogi pripadnici ovog znaka suočiće se sa istinama koje su dugo pokušavali da potisnu ili ignorišu. Iako će pojedini razgovori i odluke biti teški, upravo oni mogli bi da označe kraj jednog važnog životnog poglavlja koje ih je dugo iscrpljivalo.

Škorpije tokom ovog perioda neće imati prostora za stagnaciju i odlaganje. Sve ono što je bilo skriveno, neizrečeno ili gurnuto pod tepih sada izlazi na površinu, tražeći konačno rešenje.

Jarac

Jarčevi ulaze u fazu u kojoj će morati da prihvate da ne mogu baš sve da isplaniraju i kontrolišu. Okolnosti će se menjati brže nego što očekuju, a ljudi iz njihovog okruženja mogli bi da ih iznenade postupcima koje nisu mogli da predvide.

Početak leta donosi nagle promene, posebno kada je reč o poslovnim obavezama i privatnim odnosima. Rutina na koju su navikli biće narušena, što će kod mnogih izazvati osećaj nesigurnosti i dodatnog pritiska.

Ipak, upravo situacije koje su pokušavali da izbegnu sada dolaze u prvi plan. Iako će im u početku delovati kao veliki teret, kasnije bi mogli da shvate da ih je taj neočekivani haos usmerio ka promenama koje će im dugoročno doneti nešto mnogo bolje.

Autor: Jovana Nerić