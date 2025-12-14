AKTUELNO

Horoskop

Četiri horoskopska znaka biće posebno osetljiva za Božić

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Pixabay.com ||

Praznično doba nosi čaroliju, ali i pojačava emocije. Kraći dani i više vremena za razmišljanje otvaraju vrata negativnim mislima, pa će neki horoskopski znakovi Božić dočekati ranjiviji nego inače.

Astrolozi upozoravaju da bi upravo oni trebalo da pripaze na svoje srce.

Ovan – Strastveni i skloni zaljubljivanju, ovog Božića bi mogli da plate visoku cenu emotivnih odluka. Poziv na romantičan spoj može da se pretvori u slomljeno srce.

Bik – Iako se pretvarate da vas mišljenje porodice ne pogađa, ovog Božića svaka kritika će boleti više nego inače. Čuvajte energiju i povucite se kad zatreba.

Vaga – Umesto prijatelja koji su vaša „odabrana porodica“, praznike ćete provesti sa biološkom familijom. Kritike roditelja i rodbine biće teške, ali podrška prijatelja je na dohvat ruke.

Jarac – Umorni od cele godine, praznici neće doneti odmor. Jedna pogrešna reč može da vas slomi, pa ne oklevajte da se povučete ranije – oni koji vas vole razumeće.

Autor: Dalibor Stankov

