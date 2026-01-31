Ova 3 znaka očekuje sudbinski preokret: Februar donosi korenite promene, otvaraju se nova poglavlja

Bikovi, Rakovi i Vodolije će tokom februara proći kroz korenite promene. Neki će zatvoriti vrata prošlosti, neki zakoračiti u novo poglavlje, a neki će se morati suočiti s nečim što su dugo izbegavali.

Februar možda jeste najkraći mesec u godini, ali njegov astrološki uticaj može biti i te kako snažan. Iako neće svi znakovi osetiti jednak nivo preokreta, pojedini će se naći u razdoblju koje će ih naterati da donesu odluke koje menjaju život iz korena.

Bik

Bikovima se u februaru menjaju uslovi na poslovnom i finansijskom planu. Moguće su korenite promene koje neće biti iz početka dobrodošle, ali će dugoročno otvoriti put nečem stabilnijem i korisnijem. Osim toga, dolazi do preispitivanja odnosa, kako poslovnih, tako i privatnih. Bik će biti suočen s potrebom da napusti zone koje su postale pretesne, čak i ako je u njima do sada bilo ugodno.

Rak

Rakovi će se u februaru intenzivno baviti odnosima, ličnim granicama i emocionalnim previranjima. Vreme je da se oslobode emocionalnih utega koji ih sprečavaju da rastu. Mnogi će odlučiti da okrenu leđa onima koji ih ne podržavaju ili ne poštuju. Iako će biti teško, to je mesec u kojem Rak mora učiniti ono što je već odavno znao da mora, ali nije imao snage.

Vodolija

Za Vodolije februar gotovo uvek nosi pojačanu dinamiku, jer je upravo ovo razdoblje njihovog rođendanskog ciklusa. Ove godine mnogima donosi potrebu za prekidom rutina i redefinisanjem ličnih ciljeva. Može doći do iznenadnih spoznaja, unutrašnjih zaokreta ili odluka koje drugi neće odmah razumeti. Sve to ipak ide u smeru lične slobode i autentičnosti, koje su Vodolijama od presudne važnosti.

Autor: Marija Radić