VELIKI VIKEND HOROSKOP: Jednom znaku se sprema putovanje života i sudbinski susret – Da li ste među onima kojima se smeši LJUBAV?

Zvezde su se poravnale za predstojeći vikend, 25. i 26. april, a astrološki uticaji najavljuju buran period. Dok će neki morati da povuku kočnicu kada je posao u pitanju, drugi će osetiti leptiriće u stomaku na mestima gde se najmanje nadaju!

Pročitajte šta su planete pripremile za vaš znak:

Ovan

Posao: Ambicije vam rastu, ali budite oprezni! Impulsivne odluke mogle bi da vam pokvare odnose sa kolegama. Fokusirajte se na ono što ste već započeli pre nego što zagrizete nove izazove.

Ljubav: Strast kojom zračite biće zarazna! Idealno je vreme za spontane izlaske. Ne čekajte da druga strana napravi prvi korak – preuzmite inicijativu, jer će vaša direktnost biti maksimalno cenjena.

Zdravlje: Energija vam je na vrhuncu. Pravo je vreme za intenzivan trening ili beg u prirodu.

Bik

Posao: Posvetite se stabilizaciji finansija i planiranju dugoročnih ulaganja. Strpljenje je vaš najjači adut u rešavanju zaostalih obaveza bez nepotrebnog stresa.

Ljubav: Vreme je za čisti hedonizam! Uživajte u vrhunskoj hrani i intimnoj atmosferi sa voljenom osobom. Slobodni Bikovi privući će nekoga ko traži mirnu i stabilnu energiju kojom zračite.

Zdravlje: Nađite balans između odmora i umerenog kretanja. Topla kupka je upravo ono što vam treba da se regenerišete.

Blizanci (ZNAK KOJI BI MOGAO NA PUT!)

Posao: Vaša komunikativnost je na vrhuncu! Iskoristite vikend za neformalno umrežavanje, ali pazite da ne obećate više nego što možete da ispunite.

Ljubav: Zvezde vam šapuću o putovanju! Isplanirajte izlazak na neko novo, moderno mesto ili kraći izlet – tamo vas čeka sudbinski flert. Vaša sposobnost prilagođavanja učiniće vas zvezdom večeri.

Zdravlje: Potreban vam je mentalni predah od ekrana i vesti. Šetnja uz duboko disanje će vam preporoditi misli.

Rak

Posao: Intuicija vas nepogrešivo vodi kroz važne odluke. Zaštitnički se postavite prema svojim kreativnim zamislima i ne dozvolite drugima da ih kritikuju pre vremena.

Ljubav: Vikend donosi potrebu za dubokom emotivnom povezanošću i toplinom doma. Romantična večera uz sveće pružiće vam osećaj sigurnosti za kojim toliko žudite.

Zdravlje: Blizina vode će delovati izuzetno umirujuće na vas. Slušajte signale koje vam šalje stomak i birajte laganije obroke.

Lav

Posao: Vaša kreativnost dolazi do punog izražaja. Preuzmite vodeću ulogu u planiranju – vaša dominantna energija privlači saradnike koji su spremni da vas prate.

Ljubav: Vaš šarm je neodoljiv, očekujte da ćete biti u centru pažnje gde god se pojavite. Ako ste slobodni, dopustite drugima da vas osvoje svojom originalnošću i iskrenim divljenjem.

Zdravlje: Srce i kičma zahtevaju pažnju. Boravak na suncu i svežem vazduhu vratiće vam prepoznatljiv sjaj u očima.

Devica

Posao: Analitički pristup pomaže vam da uočite detalje koje su drugi prevideli. Vaša preciznost i organizovanost osiguraće vam poštovanje kolega i miran vikend.

Ljubav: Pokažite partneru ljubav kroz praktičnu pomoć u svakodnevnim sitnicama. Iskreni razgovori o zajedničkoj budućnosti doneće vam željenu stabilnost.

Zdravlje: Fokusirajte se na uravnoteženu ishranu. Kratka šetnja u tišini pomoći će vam da procesuirate misli i smanjite nivo stresa.

Vaga

Posao: Diplomatske veštine biće presudne u rešavanju nesuglasica. Vaša sposobnost pronalaženja kompromisa učiniće vas traženim savetnikom u svakom razgovoru.

Ljubav: Romantika je u vazduhu! Posvetite se partneru kroz zajedničke hobije ili posetu nekoj izložbi. Društveni izlasci doneće vam mnoštvo komplimenata.

Zdravlje: Unutrašnja ravnoteža je najvažnija – isprobajte jogu ili lagani ples. San će biti vaš najbolji saveznik u očuvanju energije.

Škorpija

Posao: Intenzivan fokus na ciljeve omogućava vam da istražite nove strategije. Vaša strast prema radu prepoznaće se kroz vrhunske rezultate i inovativna rešenja.

Ljubav: Vaša emotivna dubina traži potpunu predanost. Izbegavajte nepotrebnu ljubomoru i usmerite tu snažnu energiju na građenje poverenja sa voljenom osobom.

Zdravlje: Potrebna vam je detoksikacija organizma prirodnim sokovima. Slušajte svoju intuiciju kada je u pitanju izbor fizičke aktivnosti.

Strelac

Posao: Optimističan pogled na nove prilike otvoriće vam vrata o kojima ste sanjali. Razmišljajte o projektima koji uključuju putovanja ili saradnju sa inostranstvom.

Ljubav: Avantura vas doziva! Vikend putovanje ili izlet u nepoznato donose uzbudljive romantične trenutke. Samci će svojim šarmom lako privući pustolovne duše.

Zdravlje: Kretanje na otvorenom prostoru je ključno za vaše dobro raspoloženje. Izbegavajte prekomerno uživanje u teškoj hrani tokom druženja.

Jarac

Posao: Ambiciozni planovi zahtevaju disciplinu koju vi imate u izobilju. Vaša istrajnost biće nagrađena priznanjem od strane onih koji cene vašu stručnost.

Ljubav: Stabilnost je ključna reč. Iako možda niste skloni izlivima emocija, vaša dela govore više od reči. Ozbiljan razgovor o budućnosti doneće vam olakšanje.

Zdravlje: Obratite pažnju na zglobove i kolena. Kvalitetan san i miran odmor su vam neophodni nakon iscrpljujuće radne nedelje.

Vodolija

Posao: Vaše nekonvencionalne ideje mogle bi da iznenade okolinu i donesu preko potreban zaokret. Budite nezavisni u radu, ali ostanite otvoreni za sugestije prijatelja.

Ljubav: Prijateljstvo je temelj vaših odnosa. Iznenadite partnera neobičnim predlogom za izlazak koji odudara od svakodnevne rutine.

Zdravlje: Cirkulacija bi mogla biti slabija tačka, pa se pobrinite za dovoljno kretanja. Vreme je za tehnološki detoks kako biste umirili nervni sistem.

Ribe

Posao: Intuicija vam pomaže da osetite promene na tržištu pre svih ostalih. Ne bojte se da sledite svoj unutrašnji glas, čak i kada se on ne slaže sa logikom okoline.

Ljubav: Romantika će prožeti svaki trenutak vašeg vikenda. Emocionalna osetljivost omogućiće vam da se duboko povežete sa partnerom na nivou koji nadilazi reči.

Zdravlje: Duhovni mir pronaći ćete kroz meditaciju ili slušanje muzike. Vaša stopala su posebno osetljiva, pa birajte udobnu obuću i priuštite sebi opuštajuću kupku.

Autor: D.S.