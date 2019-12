BOL MONIKINE MAJKE NE PRESTAJE: SKROZ SMO NEMOĆNI! Kao da nije dovoljno što MONIKE NEMA, neki LAŽU da su je videli

Ministarstvo unutrašnjih poslova intenzivno traga za nestalom devojčicom Monikom Karimanović (2007) iz Suvog Dola od momenta prijave nestanka, a na terenu su angažovani svi raspoloživi resursi.

- Zadnju dojavu smo imali da je Monika u manastiru u Sićevu. Javljali su nam da je viđena u Beogradu kako prosi u tunelu, da su je videli u autobusu u Obrenovcu, da je otišla sa dečkom. Ovakve dezinformacije nas veoma pogađaju i molimo ljude da nam ne šalju lažne dojave - zamolila je majka Monike Karimanović (12) iz okoline Niša, koja je bez traga nestala 20. decembra na putu do škole, govore članovi njene porodice.

Ona je, kako kaže, i dalje prestravljena bog nestanka deteta, te da proveravanju svaki kutak na kome bi dete moglo biti.

- Apelujem na ljude da nam ne šalju dezinformacije kako bismo dobili neki pravi trag. Javljaju nam da je imala dečka, da je pobegla. Mene kao roditelja to sve pogađa, još veću bol mi nanosi. Umesto da mi pomognu, još više mi otežavaju u ovoj situaciji. Apelujem na građane samo ako su je videli da ulazi u neki auto, da zapišu tačan registarski broj tačan i da znamo lokaciju - rekla je Aleksandra Karimanović, Monikina majka novinarima.

Posebno je, kaže, potresa to što pojedini ne shvataju ozbiljnost situacije i, umesto da dobro provere pre nego što pozovu njen broj telefona, javljaju im netačne informacije zbog kojih gube dragoceno vreme i energiju. Tako je zabrinutoj ženi preksinoć dojavljeno da je devojčica viđena kako bosa prosi u beogradskom tunelu, a onda ih je pozvala žena tvrdeći da ju je videli u autobusu u Obrenovcu.

- Kada sam je pitala jesi li sigurna, kaže 100 odsto. Kada sam je pitala zašto nisi pozvala policiju, kaže bilo me je strah da ne budem uključena u sve to. Pa kako, ako je majka, pa i da nije majka, svakog valjda boli za nečije dete. Samo da ne padne u zaborav, da je ne zaborave. Skroz smo nemoćni. Ne znamo koga više da pitamo, u koga da sumnjamo, svi su nam sumnjivi. Dete je praćeno danima. Nijedan trag nema kako je ušla u auto, sve su kamere izbegli - veli Aleksandra.

Aleksandar Osmanović, brat od tetke nestale devojčice, kaže da su, osim ljudi koji su lažno prijavljivali lokacije, bilo čak i onih koji su se smejali njihovoj nevolji!

- Zadnju dojavu smo imali sinoć oko 20 časova da je Monika u manastiru u Sićevu. Bili su tamo i policija i jedan naš rođak. Tamo nije. Onda je neka žena rekla da je navodno videla u Bačkoj vezanu i pretučenu, i to je lažna informacija. Molim ljude da budu malo svesni da ne koriste ovu situaciju na loš način i da je ne zaloupotrebljavaju , samo nam još veću bol zadaju time što nam daju lažne infromacije. Štaviše, ima i manijaka koji se smeju ovome. Smešno im je. Ja ne vidim šta je smešno u tome kad dete nestane i nema ga tri dana. Tu ništa nije smešno. To samo manijaci mogu da rade i da se ismejavaju tome. To je van svake pameti. Ali ko god se sledeći bude smejao i tako nešto poslao, rekli smo i policiji neka ide i neka ih hapsi i određuje pritvor. Nema smisla da koriste ovu situaciju na loš način - kazao je Osmanović za za medije.

Devojčica je poslednji put viđena 20. decembra na putu kojim svaki dan ide u školu. Njeno kretanje zabeležile su nadzorne kamere jedne firme, na kojima se vidi i sumnjivi automobil koji je prošao za njom. Nakon toga, Monika nestaje bez traga i glasa.

Da se nešto čudno dešava tog dana primetili su roditelji, shvativši da se dete ne vraća iz škole. Pravi šok usledio je kada su pozvali nastavnike i saznali da tog dana uopšte nije dolazila u školu. Od tada, za Monikom traga cela porodica, rodbina, poznanici njene porodice, preko 200 policajaca, uključujući i Žandarmeriju.

Njeni roditelji mole da, ukoliko imate bilo kakvu informaciju o Moniki, to javite najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 192.