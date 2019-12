BERBERIN SAKRIO MONIKU U PEĆINI? Ne vide ih ni TERMOVIZIJSKE KAMERE, ali lovci imaju OŠTRIJE OKO!

Nekoliko stotina policajaca u svim selima oko Knjaževca i dalje traga za devojčicom Monikom Karimanović (12) i njenim otmičarem Ninoslavom Jovanovićem, serijskim silovateljem, poznatijim kao Malčanski Berberin.

Policija sumnja da je je monstrum devojčicu uvukao u neku od brojnih pećina zbog čega ih je nemoguće otkriti čak i termovizijskim kamerama.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović saopštio je juče da je u potragu uključeno 470 policajaca i da policija neće stati dok ne pronađe devojčicu.

- Naš apsolutni prioritet je da pronađemo Moniku živu i zdravu i da je vratimo porodici, a da monstruma koji ju je oteo privedemo pravdi i smestimo iza rešetaka - rekao je Stefanović.

On je preneo novinarima da su poslati dodatni pripadnici policije u okolinu Knjaževca, tako da 470 pripadnika policije učestvuje u aktivnoj potrazi za Monikom.

Stefanović je istakao da je reč o najiskusnijim operativcima Uprave kriminalističke policije, Žandarmerije, Uprave granične policije, službenika policijskih uprava u Nišu i Zaječaru, sve lokalne snage, kao i helikopterska jedinica.

Inspektor koji je hapsio monstruma: Rekao mi je da je to jače od njega

Nebojša Petković, penzionisani inspektor niške policije koji je 2005. rukovodio hapšenjem Ninoslava Jovanovića, prisećajući se njihovog susreta, kaže da je monstrum delovao sasvim normalno, što je još jedan dokaz koliko je opasan. - Skoro da čovek ne bi mogao da pomisli da je sposoban da tako nešto uradi. Pričali smo dosta, ne bih o detaljima, ali mi je u jednom trenutku rekao: "To je jače od mene, ne mogu tome da se oduprem" - kaže bivši inspektor. Dodaje da je strašno što je Ninoslav uspeo da ponovo napadne. - Svi smo pričali o tome, svi smo znali šta može da se desi i ipak se desilo. Smatram da su i policija i pravosudni organi odradili svoj posao, ali on nije mogao da bude sprečen zbog sistemskih propusta. Njemu je trebalo izreći meru obaveznog psihijatrijskog lečenja i tako bi se sve rešilo. Mera može trajati i doživotno - zaključuje on.