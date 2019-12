Njegova meta su devojčice, tinejdžerke od 12 godina, i za to mora da postoji objašnjenje, saglasni su sagovornici za TV Pink.

Opsežna policijska potraga za višestrukim silovateljem Ninoslavom Jovanovićem,poznatijim kao Malčanski berberin, koji je 20. decembra oteo Moniku Karimanović(12) u naselju Brzi Brod kod Niša, traje već osam dana.

Roditelji svakog dana očajno apeluju za pomoć i nadaju se da će Monika uskoro živa izdrava da bude sa njima.

Policija je otkrila više tragova koji ukazuju da Jovanović stalno menja pozicije. Dosadašnja istraga je pokazala da on svuda sa sobom vodi devojčicu i skriva je po šumama ili napuštenim kućama po selima oko Knjaževca.

Za njima i danas traga više od 600 policajaca, lovaca i dobrovoljaca.

Kriminolog Zlatko Nikolići za Novo jutro TV Pink kaže da se do sada sa ovakvim slučajevima sretao isključivo u literaturi, ali kako objašnjava, za oko mu je zapalo to što Jovanović svojim žrtvama seče kosu.

Prema njegovoj oceni, objašnjenja za to treba tražiti u dečačkim danima Jovanovića.

- Bizarno je tako ponašanje. U svojoj karijeri, samo sam u literaturi sam sretao tako nešto. Specifično mi je to što ih on šiša, jer sam se setio neke literature gde sam čitao da postoji takav profil ljudi koji seku kike. Svi smo mi kao mlali dečaci, voleli da drugarice povučemo za kiku. Neki iz tog perioda ne izađu. Psihoanalitičari to opisuju kao kastracioni kompleks. Prevazilaženje tog straga da od kastracije. Sečenje kose,ne znači i ubijanje žrtve. Ne očekujem fatalan iskoh, ali uprkos svemu pratimsve sa zebnjom – kazao je Nikolić.

Dr Snežana Japalak, psihijatar kaže da je važno da struka sada napravi analizuosumnjičenog kako bi se na osnovu toga mogao predvideti njegovi budući potezi.

- Sada se analzira njegov ceo život, i na osnovu toga se procenju njegovo nasilnoponašanje. Zlostavljači nemaju ideju da budu medjske ličnosti. Oni se vodesvojim nagonima. Nisu oni sve osobe koje su bolesni, većina je svesna šta čine –objašnajva dr Japalak.

Nikolić ocenjuje da Malčanski berberin nije profil koji bi ubio, ali kako naglašava, mora se voditi računa, jer njegovo ponašanje može da bude nepredvidivo.

- Sadistički silovatelji, oni ne ubijaju žrtvu. Jedino me brine da ne napravi neku glupost zbog straha za sebe. Oni su narcoidni. Ne plaši se on zatvora, oni nemaju istoriju u glavi, oni zaboravljaju. Njega da kastrirate, on će ponovo to da radi. Ne možete daizbegnete da se ljudi i takvi formiraju. Oni koji seku kike su retki – kazao jeNikolić.

Dr Japalak sa druge strane kaže da ne veruje da je u ovom slučaju reč o psihozi, jer otmičar čini sve svesno.

- Ne verjuem da jer o psihozi, jer kako kaže, osoba svesno čini sve. Kada neko ima psihozu, njega je lako naći. Neko ko ne može da se nađe osam dana, zanči da on sve radi jako svesno – kaže dr Japalak, objašnjavajući da nauka ne može još uvek da objasni ponašanje ovakvih zlostavljača.

Ono što je tipično, kaže ona, da se dešava da su oni uglavnom ovakvo delo ponove uvek kada su na slobodi.

- Svaka osoba koja je počinila više od jednog prestupa zlostavljanja, očekuje se da će to ponoviti. Njemu se sa nekih neki dvadestak procenata, šansa da će da ponovi delo, povećava na četrdeset procenata – dodao je ona.

Nikolić sa druge strane objašnajva da i se često dešva da upravo društvo ovakve prestupnike gura da se vrate ovakvim zlodelima

- Nadimak su mu nadenuli novinari, nije ga majka tako zvala. Društvo manje pomaže osuđeniku da se reintegriše u društvo. Mi ga našim ponašanjem guramo da se vrati svojim zlodelima. To neće da reši problem – kazao je Nikolić.

Kako objašnajva, pedofili uglavnom pokušavaju da dobiju povrenje deteta koje je naivno, ali u ovom slučaju, ocenio je on, reč je o klasičnoj otmici.

- Ovde se radi o predatoru koji je ovo dete kidnapovao, strpao u auto i odvezu. On je ranije napdao devojčice od 12 godina. Tijendžerke su meta, ne odrasle žene – rekao je Nikolić.