CELO SELO ZNA ZAŠTO JE POSTAO MONSTRUOZNI ''MALČANSKI BERBERIN'' - Prvi komšija Ninoslava Jovanovića otkrio JEZIVE detalje iz njegovog detinjstva!

Majka, otac, brat i snaja Ninoslava Jovanovića, poznatog kao Malčanski berberin, ne izlaze iz kuće otkad je otkriveno da je on oteo malu Moniku Karimanović.

Čak ni sin njegovog brata zbog toga danima ne ide u školu. Njihove komšije u selu Malča, međutim, upravo majku krive za Jovanovićeve postupke i tvrde da je ona od njega napravila monstruma.

- Celo selo zna zbog čega Ninoslav ovo radi. Za sve je kriva njegova majka. Tukla ga je i vezivala lancima, zato on to sada radi ženama. Svi ovde znaju da je njegova majka varala supruga sa puno muškaraca, i to sve pred njegovim očima. On bi plakao zbog toga, pa ga je ona tukla i šišala za kaznu! I ne samo to. Svaki put kada bi plakao, ona bi ga odvela dole u jednu šupu, nalik na zemunicu, dole u dvorištu njihove stare kuće, i tu bi ga vezala lancima. Zato se on sad krije po takvim zemunicama - tvrdi prvi komšija otmičara i višestrukog povratnika i silovatelja.

- Pričao sam tada sa njim, rekao mi je: "Komšija, ne vraćam se u zatvor više, nema šanse! Poslednji put su me tamo tukli zatvorenici sve vreme, zbog čega su me držali u samici, ne vraćam se opet" - priča komšija.

Prema pričama meštana, Jovanović je uvek pravio problem ženama u selu, dok muškarcima nije smeo da se zameri.

- Komšinici Ljilji je ukrao punta, a živi u kući do njega, užas. Muškarcima se nikad nije zamerao, samo je prema ženama bio nasilan - tvrdi komšija.