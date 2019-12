Prema pisanju medija, "Malčanski berberin" najsumnjiviji je za otmicu tinejdžerke iz Niša.

Nestanak dvanestogodišnje Monike Karimanović iz Suvog Dola kod Niša, odveo je juče policijsku poteru u obližnje sleo Malča na puti Niš-Svrljig gde živi Ninoslav Jovanović, poznatiji kao "Malčanski berberin" već osuđivan i proveo 18 godina na robiji zbog otmice devojaka koje je tom prilikom zlostavljao i šišao do glave, piše "Alo!".

Desetine vozila policije,nekoliko kombija, još toliko vozila Žadarmerije i nekoliko desetina policijaca i žandarmeraca, pretražuje selo Malču i okolinu.

Klupko je počelo da se odmotava kada su na snimcima kamera puta kojim je kretala mala Karimanovićka, tog 20-decembra, primećena žuta kola i potom njen nestanak.

Naime, devojčica je krenula u 7:25 ujutru, prošla pored hotela gde je snimljena zaštitnom kamerom a već u 7:28 je nestala bez traga.

Tu u blizini je primećen žuti automobil za kojeg je proverom utvrđeno da je vlasništvo žitelja Malče.

To je bio signal da policija potraži Ninoslava Jovanovića već žigosanog otmičara, piše ovaj beogradski medij.

- Znamo da je iz komšiluka Ninoslavljevih roditelja nestala žuta limuzina. Reč je o vozilu jedne njihove rođake koja živi u Beogradu. Čulo se po selu da je baš Ninoslav ukrao taj auto ali da je bio sam ili sa još nekim ljudima je samo pretpostavka, kaže S.V. iz Malče.

Na ulazu u Malču iz pravca Niša je kuća Jovanovića, roditelja Ninoslava.

- Ne želimo ništa da kažemo o slučaju, dosta je potrešena cela pordica, familija, pa uznemireno i celo selo. Strah nas je da nam se neko ne sveti, idite iz našeg dvorišta, rekao je jedan ukućanin Jovanovića, kada su novinari pozvonili na vrata.

Zna se da Ninoslav nije došao na posao u nišku "JKP Medijana" od dana kada je nestala mala Monika, navodi "Alo!".

Otada se i njemu gubi svaki trag.

Priustvo brojne polcije i Žandarmerije privukolo je pažnju meštana i povećalo strah,

- Znamo da je on osvedočeni manijak! Oteo je dve devojke, maltretirao ih, šišao, iživljavao se. Negodovali smo kada se sa robije vratio u selo. Društvo mu je dalo drugu šansu i zaposlili ga u niškoj "Medijani". Na naše reagovanje su ga hapsili nekoliko dana pa pustili. Ako je tačno da je oteo Moniku, znači da smo bili u pravu. Strepimo i sad kada je iznenada nestao. Može svakog trenutka da se pojavi!

Ja imam dve ćerke, čekam ih kad dolaze iz grada kod autobusa. Vidim i komšije su preplašene,rade to isto.Strepimo svi da se on odmnekud ne pojavi i počini novo zlodelo.nadamo se da će ga polcija brzo naći, kaže jedan komšija koji živi na putu do kuće u kojoj je u sred sela, mimo roditeljske, sam živeo Ninoslav Jovanović.

Niška policija se nije oglasila o slučaju.