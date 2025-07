PUCNJAVA NA UNIVERZITETU U AMERICI: Ima mrtvih i ranjenih, stigle jake policijske snage! Sve je zatvoreno!

Dve osobe su upucane, od kojih je jedna preminula, u petak na Univerzitetu Novog Meksika u Albukerkiju, dok se osumnjičeni za napad još uvek nalazi u bekstvu. Kampus je zatvoren, a studentima je naloženo da ostanu na sigurnom mestu.

Pucnjava se dogodila u kompleksu studentskih domova Kasas del Rio, saopštio je univerzitet. Jedna ranjena osoba zadobila je povrede koje nisu opasne po život.

- Osumnjičeni je još uvek na slobodi i možda se i dalje nalazi u kampusu - navodi se u saopštenju koje je objavljeno oko 6:30 sati ujutru.

Prvo upozorenje izdato je oko 3 sata ujutru.

A deadly shooting has prompted the University of New Mexico to issue a shelter in place on its Albuquerque central campus on Friday morning. https://t.co/iePLpnErKt