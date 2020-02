DETALJI UŽASA U SOKO BANJI: Ovo je mogući razlog zbog kog je R.S. sebi oduzeo život

Pacijent R. S. (69) koji se lečio u specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Soko Banji naneo je sebi više povreda nožem u predelu stomaka, a nedugo potom je i preminuo.

Šta je uzrok ovog samopovređivanja, naši novinari nisu uspeli da saznaju, jer je direktor bolnice na službenom putu, a ostalo medicinsko osoblje nije želelo da govori o ovom incidentu.

Pacijenti su videli da se događa nešto čudno, jer je u bolnicu stigla i policija.

-Nezvanično što smo mi čuli je da se on lečio u Toponici i da je prebačen ovde. On je navodno tražio alkohol, međutim, normalno da to nije dobio i onda je to uradio - rekao je za TV Pink jedan od pacijenata.

Za sada, nema zvaničnih informacija o ovom događaj i ostaje nepoznanica zašto je R.S. sebi oduzeo život.

Kako beogradski mediji pišu, prema prvim informacijama, medicinski radnici su prvobitno uspeli da ga savladaju i odvedu u sobu, a kada se smirio, oni su otišli. Nedugo potom on je ponovo izašao iz sobe i počeo da se ubada oštrim predmetom.