SINČE MOJE, DETE MOJE JEDINO! Ljubinka u suzama dočekuje svaki dan od kako joj je ubijen sin, a njene reči SLAMAJU SRCE

U Nišu ni posle dva meseca ne zna se ko je ubio Slavoljuba Dinića.

- Neprijatelje nije imao, nije imao dugove, niti je bio u svađi sa nekim i pravo je čudo da je neko podigao ruku na Slavoljuba - priča za Pink njegova majka Ljubinka.

Od kako je njen sin ubijen početkom januara na niškom izletištu Kamenički vis ona svaki dan dočekuje u suzama.

- Jedino što imam to je sada slika, ljubim je i spavam sa njom - jecajući kaže Ljubinka. Sve što sada želi da zna jeste ko je i zašto ubio njenog sina.

Možda je neko video kada je taj džip išao na Kamenički vis, možda ga je neko primetio. Možda može da pomogne i njima i meni. Meni neće sina da vrate, ja to znam, ali možda će mi jedan mali milimetar biti lakše ako znam što je ubijen i ko ga je ubio znajući da nema nikakvog razloga za tako nešto

- Moje sinče, moje dete jedino – jecajući govori Ljubinka gledajući fotografiju sina.

Kako kaže, u svojoj kući se ne oseća sigurno i strahuje za unuke.

- Bojim se za to dete, da ga ti manijaci koji su tako nešto uradili, ne presretnu. Ni ja nisam sigurna, pošto to tako dugo ne može ništa da se otkrije. To mi stvara još veću sumnju - kaže Ljubinka.

Početkom januara Slavoljub Dinić je zverski ubijen na izletištu Kamenički vis kada je krenuo kušpcima da pokaže automobil koiji je prodavao.