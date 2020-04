MILORAD SE GODINU DANA IŽIVLJAVAO NAD DEVOJČICOM (13)?! Napastvovao dete i pretio da će joj zapaliti stan ako nekome kaže

Osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

Miloradu P. (55) iz valjevskog sela Divci, koji je uhapšen zbog sumnje da je obljubio 13-godišnju devojčicu, sudija za prethodni postupak Višeg suda odredio je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, kao i zbog uznemirenja javnosti.

On je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, nakon što ga je komšija prijavio da je u proteklih godinu dana u nekoliko navrata silovao njegovu 13-godišnju ćerku. Milorad P. se tereti za obljubu nad detetom.

Prema saznanjima "Blica", Milorad je na saslušanju negirao krivično delo, navodeći da mu porodica devojčice "smešta", jer "potiče iz sredine u kojoj rano stupaju u seksualne odnose". Uz to, tvrdio je da ga je devojčica "zavodila, a on je nju samo mazio".

- Otac je prijavio da je njegova druga ćerka "uhvatila na delu" Milorada P., tačnije da je videla kako on seksualno zlostavlja njenu sestru. Odmah je to ispričala ocu. Nakon toga on je, kako je naveo, u razgovoru od druge ćerke saznao da ju je komšija još pre godina dana prvi put silovao. Ćerka mu je takođe ispričala da ju je od tada nekoliko puta, u svom stanu u Divcima, primoravao na seksualne odnose. Devojčica je ocu rekla i da iz straha nije smela da mu se poveri jer joj je, kako je tvrdila, Milorad P. pretio batinama. Rekla je da je bila u strahu za svoju bezbednost, ali i za bezbednost porodice, jer je Milorad navodno pretio da će i njima nauditi, da će poslati neke svoje drugare da im zapale stan - saznaje "Blic" od izvora iz istrage.

Nakon prijave oca, devojčica je odvedena i na lekarski pregled koji je pokazao da je deflorisana, pa je osumnjičeni priveden. U daljoj istrazi utvrdiće se šta se tačno dešavalo u domu osumnjičenog Milorada P.

- Zaista smo iznenađeni! Milorad do sada nije pravio nikakve probleme, a kamoli da se dovodio u vezu sa silovanjem devojčica - u šoku su meštani Divaca posle njegovog hapšenja.

Milorad P. u selu živi sam, nakon smrti roditelja, koji su radni vek proveli u inostranstvu. U inostranstvu je i njegov brat.

- Milorad se nije ženio. Koliko znamo nije radio, već se bavio baštom. Međutim, sada ni to ne može jer je bolestan. Imao je izliv krvi u mozak, teško hoda i jedna ruka mu je takoreći paralisana. Invalid je i zaista bi začudilo da je imao snage da siluje devojčicu. Ali ko zna? Ako je zaista bio sposoban i uradio tako nešto, to što je bolestan, ne oslobađa ga. Treba da bude najstože kažnjen - kažu meštani Divaca.

Devojčica sa porodicom živi u stanu u komšiluku Milorada P. Ima dva brata, sestru, a sa njima žive i maćeha i njena deca.

- Otac je oterao devojčicinu majku i ona je sada ili u Valjevu ili je možda otišla u inostranstvo. Doveo je tu drugu ženu. Neka njena deca su tu s njima, a neka su u domu. Žive od socijalne pomoći, a ona povremeno ode u nadnicu - dodaju meštani Divaca.

Ukazuju i na to da se iz stana ove porodice stalno čuje galama, te da im stalno u posete dolaze "neki muškarci".

- Ne iz sela, već iz Valjeva, Šapca. Šta se dešava u tom stanu i u kakvim uslovima deca odrastaju, trebalo bi da se pozabave nadležni. I sam devojčicin otac prošle godine je bio suočen sa prijavom za silovanje. Naime, devojčicina maćeha ga je prijavila da je silovao njene ćerke. Kasnije je tu prijavu povukla, navodeći da su one dobrovoljno stupile u seksualni odnos s njim, strašno! I posle svega nastavili su da žive zajedno - konstatuju naši sagovornici iz ovog valjevskog sela i ponavljaju da svako ko je povredio neko od te dece, pa makar to bio i invalid, treba da bude poslat na dugogodišnju robiju.

Teški slučajevi

Pre samo desetak dana, u Barajevu je uhapšen 81-godišnji Branko P, osumnjičen za obljubu osmogodišnje devojčice, koja se sa ocem živela u njegovom stanu. Slučaj je otkrtiven, nakon što je devojčicu otac, narkoman, odveo u Prihvalitište za decu jer nije više mogao da se stara i o njoj. Devojčica se tamo otvorila stručnjacima i ispričala da ju je Branko P. kada su ostajali sami u stanu dodirivao po telu i puštao joj pornografske filmove.

Šandor T. (66), penzionisani lekar sudske medicine, uhapšen je pre mesec dana u Novom Sadu. Tereti se da je od 2018. godine nekoliko puta obljubio 12-godišnju devojčicu. Tereti se da je devojčicu primoravao da ga dira po telu, a on joj je zauzvrat davao novac. Pre 11 godina bio je osuđen zbog nedozvoljenih polnih radnji, i to na godinu dana zatvora, uslovno na pet godina, a bila mu je izrečena i petogodišnja mera zabrane vršenja lekarskog poziva.