KRISTIJAN GOLUBOVIĆ DO DETALJA OPISAO HAPŠENJE U KRALJEVU: To je bio pravi CIRKUS! Radio sam sklekove pred policajcima na jednoj ruci

Kristijan Golubović, koji je po izlasku iz zatvora „Zabela“ u Požarevcu, ponovo uhapšen zbog vožnje automobila bez vozačke dozvole i optužbe da je konzumirao opijate, ispričao je šta juče dogodilo u Kraljevu.

On je pušten iz pritvora posle 12 sati, a onda je otišao kući da provede praznike sa suprugom i ćerkom.

- Evo me kod kuće sa ženom i detetom. Sada sam za Uskrs sam sa njima. Malo sam stavio ćerku u krevetac, pa ćemo da ofarbamo jaja. Ćerkica ima pet godina, luče moje. Slatka je i kao Kiki je jaka. Fantastična je! Ceo dan sam sa njom, Dvadeset puta sam se kupao i preznojavao igrajući se sa njom - ispričao je Kristijan.

Hapšenje u Kraljevu on je komentarisao kao „pravi cirkus“.

- Juče je ispao cirkus! Mi smo se i zezali sa njima. Meni je policajac koji me vodio na testiranje rekao: „Ja sam drogiraniji od tebe!“. Pitao sam ga da li mu ličim na narkomana? Onda sam im tamo radio sklekove na jednoj ruci, pa su se čudili i pitali me koje sam godište. Ja kažem 1969. sam, a taj policajac se čudio i govorio: „Pedeset godina? A ja sam 1985. Izgledam kao da sam ti čukundeda“. A ja mu kažem: „Pa, to je do tebe!“. I tako smo se smejali. Mene da proglase za narkomana? Pa, ja kafu nikad nisam probao u životu. Zamislite to! - ispričao je Kristijan.

On objašnjava i kako je došlo do toga da mu test pokaže da je pozitivan na opijate.

"Dali su mi jedno plastično parče plastike, koje ima stavke kokain, heroin, THC, eksere, skank, nekih 20 stavki. Tehničar je bućnuo to u mokraću. Pogledaj, sada. Na jednoj stavci piše opijati. Pa, zar nisu to generalno svi opijati, bilo koji? Ne, mene ni jednu drogu ili supstancu vezanu za drogu nisu kačili, nego tvrdili da je neka kao psihoaktivna supstanca. Onaj čovek što tamo radi rekao je da mi je vadio krv i ustanovio da su u pitanju bila dva „kafetina“ i jedan lek za pritisak za srce. To bi neki put uzeo. Ali drugi je govorio: „Mi moramo da napišemo da je pozitivan na opijate“.

A taj lekar ili tehničar je rekao i da opijat može i lek da bude, kao i da sam popio lekove koji imaju i paracetamol i „kafetin“. To je i „panadol“ i pokazao mi pozitivno na testu. I objasnio mi je da se mogu pisati da su to i narkotici, da to uopšteno pišu. Ali su mi rekli da sam totalno normalan. Taj tehničar je rekao da droga nije u pitanju, nego da ima paracetamola i kofeina. Ima mnogo supstanci, koje mogu da pokažu na opijate. Rekao je da je neki lek izazvao tu reakciju. Onda sam ih pitao: „Ljudi, šta ste vi ovde ustanovili?“, a oni kažu:“Pa, pijan si vozio“.

Po izlasku iz pritvora, Kristijan je izveden kod sudije za prekršaje, gde je platio kaznu.

"Platili smo sudiji za prekršaje 1.050 evra i pustili su me kući. Sudija me je pitao i rekao mi da sam sasvim u redu. Kazao sam mu: „Pa, evo ovih zadnjih 12 sati imao sam dva lakša treninga od po tri sata, da proćardam malo vreme dok sam u pritvoru“. I onaj policajac kaže: „Mi ga gledamo, a on sve vreme trenira. Kakve veze on ima sa drogom? Mi ga znamo kao zlu paru, ali da bude narkoman, to nikad“.

"Pisali su mi da sam upravljao vozilom pod dejstvom opijata. Za to smo platili 20.000 i za vožnju bez dozvole sam platio 100.000 dinara. A vozačku nikako da promenim jer stalno sam na robiji. Nikad ne stižem da odem u Ljermonotovu jer mi je istekla pre 10 godina. Otprilike sam toliko na robijama. Njima je dejstvo pod alkoholima i opijatima-isto! I sada ljudi tumače da je bio na nekim drogama!

Neko mi je rekao tamo: „Možda si popio dva „bensendina“, ali sam odgovorio da ih ne pijem. Ne može da to bude, može da bude neki lek koji je izazvao pozitivnost. Sudija mi je dao jedan predlog da odem u Specijalnu kliniku i izvadim test na sve vrste droge, da će me malo skuplje koštati, jer ona ostaje u krvi i do šest meseci. Najjače dejstvo je posle par dana. I predložio da u u nekoj jakoj ustanovi uradim poligraf - da li sam tog i bilo kog koristio bilo kakav narkotik."

I svi koji su napisali da si narkoman, priloži i kidaj, dok im ne skineš gaće.

"Rekao sam sudiji da kafu nikad nisam popio u životu. Napile su me na „Farmi“ one, da prostiš, droce. Nisam znao za sebe od šest rakija i prvi put u životu sam bio unakažen. A cigaru ne bih probao da mi kažu, hoćeš raka da umreš ili puši cigaru nedelju dana. Nikad ne bi pristao. A za drogu, ne mogu da pričam. Bitno je bilo da se ja kompromitujem. Sudija je rekao da imaju u vidu da sam četiri godine bio u izolaciji, u samici. I da pred sobom vidi sasvim normalnog čoveka, koji komunicira i izgleda psihički i fizički sposobno, ne zna kako su to mogli tako da navedu. Kaznio me kao da sam pijan vozio. Radio sam gimnastičke vežbe, platio kaznu i otišao kući. Uradio sam aerofit, gimnastika totalno, jedno hiljadarka, čisto da prođe vreme - kaže na kraju u svom stilu Kristijan Golubović.