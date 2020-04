DETALJI ZLOČINA KOD BRUSA! Rodila živu bebu, umotala je u peškir, pa ubacila u prazan džak od praška i BACILA NA ĐUBRE?

Za sada se krivično delo kvalifikuje kao ubisvo pri porođaju.

Meštanka sela Batota Jovana Đ. (21) bacila je bebu nakon porađaja u prazan džak praška na smetilištu, 100 metara nedaleko od njene porodične kuće, a za ceo slučaj se otkrilo kada se porodilja javila ginekologu Doma zdravlja u Brusu, žaleći se na bolove.

Porodilja nije u početku želela da ispriča šta se sve dogodilo.

- Devojka se požalila na krvarenje, ali kako nije htela da sarađuje, doktoru je to sve bilo sumnjivo i odmah je na osnovu svega viđenog posumnjao da je došlo do porđaja i pozvao je policiju- prenose Novosti izvor iz istrage.

Kako je dodao, Porodilja je prebačena na Odeljenje ginekologije Opšte bolnice u Kruševcu,gde je, trenutno čuva policija.

Istražitelji su se dali u potragu na terenu u ataru sela Batote na nekih 20 kilometara od Brusa. Bilo je sumnji i da je eventualno došlo do spontanog pobačaja, ali su sve sumnje razvejane,kada su danas na lice mesta došli obducenti.Utvrđeno je da je do porošaja definitivno došlo.

-Prvo je na nekih 100 metara od porodične kuće Jovane Đ. na smetlištu nađena posteljica, to je bilo sinoć oko 23 sata,a onda je danas nađena i beba i to umotana u peškir i to u praznom džaku za prašak - iznosi izvor.

Pretpostavlja se da niko od ukućana nije znao da je devojka trudna,kao i da je porodilja krila trudnoću.

-Za sada se krivično delo kvalifikuje kao ubisvo pri porođaju, određena je mera zadržavanja, a donet je nalog za obdukciju bebe - kaže Milan Mihajlović,javni tužilac OJT Brus.

- Obdukcija koju će raditi stručnjaci Zavoda za sudsku emdicinu utvrdiće definitivno da li je dete bilo živo i koja je bila starost novorođenčeta - dodaje on.

U ovom trenutku ima indicija da je beba rođena živa, ali se procene o njenoj starosti kreću od 6. do 9 meseca.