Obrt u istrazi ubistva Marka Đurića (28) iz Grabovca! SESTRIĆ VLASNIKA KAFANE: Ja sam gurnuo sa terase!

Milan Radu priznao delo, a njegove reči su potvridli Dominik Dimić i Andrijano Đorđević.

- Video sam gužvu na terasi kafane. Bio je opšti metež.Izleteo sam i gurnuo tog mladića - ovo je, kako saznaju "Novosti", izjavio Milan Radu (30),koji je na saslušanju pred Višim javnim tužilaštvom u Kruševcu priznao da je on gurnuo Marka Đurića (28) sa terase na stepenište lokala u Grabovcu kod Trstenika, posle čega je nesrećni mladić podlegao povredama, u nedelju, pola sata posle ponoći. Policija je nekoliko sati kasnije uhapsila četiri osobe.

Iako su prvi operativni podaci ukazivali da je Dominik Dimić (51) iz Štulca kod Vrnjačke Banje, vlasnik kafane "Dominik i Mirjana" gurnuo Đurića, a da su Milan Radu, inače, Dominikov sestrić, kao i Andrijano Đorđević (44) i Goran Krstić (49), učestvovali u tuči, osumnjičeni su juče dali drugačije iskaze. Pred policijom su u nedelju uglavnom ćutali, ali su u ponedeljak pred tužiocem i Dimić i Đorđević izjavili da je Radu gurnuo Đurića. Kako nezvanično saznajemo, na pitanje zašto su promenili mišljenje i rešili da "progovore", osumnjičeni su to obrazložili optužbama sa kojima se suočavaju.

- Dimić je negirao izvršenje krivičnog dela i rekao da je to učinio njegov sestrić Milan, koji mu je i sam priznao. On je izjavio da ga je Radu uhvatio za majicu, okrenuo ga i gurnuo preko stepeništa, posle čega je Đurić udario glavom nezgodno, potiljačno - kaže, za "Novosti", Momir Vučković, Dimićev advokat. - Problem je nastao oko muzike, a svi su bili pod uticajem alkohola, osim Dominika. Štaviše, on je u trenutku Đurićevog pada na stepenište, bio u toaletu, gde je pomagao klavijaturisti kome se slošilo.

Poslednji je saslušan Goran Krstić, koji je izjavio da je on započeo kavgu sa Đurićem i to oko naručivanja pesama i muzike. Rekao je da je u kafani Đurić bio sa još trojicom prijatelja.

- U policiji su saslušane još dve osobe, muškarac i žena, koji su, međutim, napustili lokal pre nego što se dogodila tragedija, ali su videli kako Đurić "leti" i pada na zemlju - navodi nezvanično izvor "Novosti". - U nastavku istrage, biće saslušani i drugi gosti kafane, kao i muzičari.

Kako nezvanično saznajemo, kafana, inače, nije imala obezbeđenje, već je Dominik angažovao sestrića da mu pomogne na tim poslovima. Lokal je radio samo jedan dan pre nego što je stradao mladić iz Ljubostinjskog Prnjavora.

BIO ŽIV PRE PADA NA STEPENIŠTE

Prvi rezultati obdukcije ukazuju da je Đurić bio živ u trenutku kada je bačen na stepenište.

- Više detalja biće poznato kada stignu konačni rezultati, ali su na telu primećene samo sitnije povrede, što znači da nisu bile smrtonosne, već da je pad i direktan udarac u beton bio najverovatniji uzrok smrti - iznosi nezvanično izvor.

PRITVOR

Posle saslušanja, Dimiću, Raduu, Đorđeviću i Krstiću određen je pritvor. Više javno tužilaštvo, prema nezvaničnim saznanjima "Novosti", za sada vodi slučaj protiv njih četvorice zbog sumnje na ubistvo u saizvršilaštvu. Pred istražiteljima je zadatak da rekonstruišu sve elemente krivičnog dela i tačan tok događaja, koji je otpočeo kao verbalna rasprava u kafani, a završila se kobno po Đurića.