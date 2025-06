Stave porodice na prvo mesto, pa im skrate život: Đedović održao životnu lekciju ukućanima, oni nepomično upili svaku reč! (VIDEO)

Njegove reči zabole!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi sa ukućanima porazgovarao na temu: Da li veruju u sudbinu ili veruju da svako kroji svoj život. Marko Đedović dobio je reč:

- Verujem u sudbinu. Neke stvari se dešavaju mimo naše volje. Ono što ne možemo promeniti, pomirimo se sa tim. Neću se pomiriti sa tim da smo rođeni za rijaliti. U novembru sam promenio mišljenje kad sam došao ovde. Mislim da sam sad konačno promenio da me kao učesnika nećete videti više. Mi smo zbor svih dešavanja, odrastanja, vaspitanja, svega što roditelji primene. Od kada ostaneš sam i dogovoran to te dodatno oblikuje uz sve to. Mi smo zbir svih dešavanja. Prvo si ti bitan i samo kao takav možeš biti bitan i nekom drugom. Ja sam tako vaspitavan i ja sam tako odrastao. Kao nesrećan i tužan ne mogu biti dobar član te porodice. Da je do priče, trebalo je da se priča na vreme. Svi ljudi koji ovde pričaju da im je porodica na prvom mestu, a onda im skrate život, meni je to budalaština. Najmanji problemi su da pogrešiš i da se ispraviš. Neću sesti pijan u kola i nacrniti nekome familiju, to znaju, to su me naučili - rekao je Đedović.

Autor: A.Anđić