Snažne reči!

U toku je emsija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip gde se Dragana Stojančević žali na Jovanu Tomić Matoru i sumnja u nju.

- Nisam imala svest da je ona toliko zaljubljena i da me toliko voli. Nekad sam gruba i ne shvatam koliko je moje reči zabole. Često ne ume da se izrazi, treba da iskoristi momenat emisija da se izjasni. Bilo je neprijatno na žurki, nije bilo moguće. Devetog je ona prišla mom krevetu, prebacila je kosu i poljubila me. Imale smo poljupce i lagale smo. Zamerila sam joj to. Zabrinuta sam sad oko rođendana - rekla je Matora.

- Nisam ja ljubomorna, ali mi nije u redu to što radi, recimo priča o se*su sa Kristinom. Povređivalo me i onda sam počela da sumnjam u nju. Rekla sam da sam počela da sumnjam u nju - rekla je Dragana.

- Matora je izvajala Draganu da je znala da je ova odlepila za njom. Plašim se da Matoroj sad ovo ne dosadi - rekao je Ivan.

- Ne mogu da se pomirim sa tim da ona ne poznaje svoje roditelje u 33 godine. Ona je svesno, željeno i sa namerom ušla u odnos sa Matrom. Citirala mi je šta će da stigne, od a do š. Ona nije lezbejka nego je bise*sualna. Ima 33 godine, samostalno odlučuje. Dragana nema pravo na žalbu za Matoru jer je sve videla. Ona se ne buni, veruje u Matorinu stranu priče. Pitao sam je šta će sad, a ona je rekla da je boli du*e jer joj je lepo. Ne znam da ijedan roditelj podržava ovde veze. Dame i gospodo roditelji, mi smo ovo što ste vi napravili od nas. Ko vas je*e. Mi smo ovo što ste vi radili dve ili tri decenije. Svidelo vam se ili ne jer ste vi nas projektovali kao ljude. Ne mislim na se*sualno opredeljenje jer se na to ne može uticati. To ne podleže vaspitanju nego medicini - rekao je Đedović.

- Verujem da Dragani nije prvi put, već da njena majka to nije znala. Da li Matora veruje njoj da joj je prva devojka u životu? Rekla je da je Dragana nju prva poljubila, što ne bi uradila neka osoba kojoj je prvi put. Htela je da napravi neki priču sa Matorom da bi roditelji saznali za njeno opredeljenje, ali joj je Matora dala pažnju i nije izbegla emocije. Olako priča na klipu i zamera druge devojke - rekao je Luka.

- Rekla mi je da nikad nije bila sa devojkom u vezi. Poenta je što ja osetim. Devojke koje ne daju pristupa, kao recimo Sanja. Ima mnogo devojaka koje ne dozvoljavaju pristup meni. Dragana mi je dala povratnu od prvog trena kad smo flertovale - rekla je Matora.

- Meni ovo nije smešno. Kristina, Dragana i još jedna odmah sam naveo i došlo je na moje. Devojke kojima se lako manipuliše, imaju nedostatak pažnje. Posle svega, ona je olako prešla preko svega a ozbiljne su situacije imale. Nekako mi je žao Stefani jer je na kraju ostala povređena, nema empatiju prema njoj - rekao je Munja.

- Ja ovo još nisam čula! Hoće da imam empatiju prema njegovoj sadašnjoj devojci nakon svega. Veću empatiju imam ja nego ti - rekla je Matora.

- Ne zanima me ko se oglašava, niko nije razmišljao o meni kako se ja osećam - rekao je Munja.

- Svaki dečko bi želeo da budemo ravnodušne - rekla je Matora.

- Nije mi jasno šta to radim mesec dana. Ja ne radim ništa, opet me kanali. Neću pričati o njemu - rekla je Stefani.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić