Šok: Jelena otkrila detalje iz braka sa Ivanom koje niko nije znao (VIDEO)

Ne štedi reči!

Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Ivanu Marinkoviću i Jeleni Ilić.

- Da li se vi to zezate sa nama, je l' sad Ivan treba tebe da prevari i da bude jedan jedan - glasilo je pitanje.

- Nismo jedan jedan, bili smo jedan jedan kada sam ja to uradila, jer me je prevario dva puta, jednom je bio poljubac na moje oči, a drugi put kod kuće sa drugaricom s kojom smo se družili. On je spavao kod nje kad god bi se posvađao sa mnom, jer je on pio i bio problematičan - rekla je Jelena.

- Nismo jedan jedan, niti mi je bio to cilj, nikada je nisam prevario...Najbolja Jelenina drugarica Izabela, Nevena Kalaver je ta drugarica, priznala je Jeleni...Nevena je u tom rijalitiju iskoristila momenat, žena je to izgovorila i tajac. Ja tu nisam mogao ništa da uradim, to je bio pakao i kleo se Jeleni da ne bih mogao da legnem u krevet da sam je prevario. Kada se završio taj rijaliti i ona je rekla da se sprdala sa tim, ja sam spavao kod nje četiri dana. Žena je bila ponovo na jednoj televiziji posle tri godine, ponovo je ispričala isto, tako da se Jelena samo teši. Sve i da je bilo, Jelena je nakon toga bila sa mnom i venčala se - rekao je Ivan.

- Pogledajte, žena je to izgovorila 150 minuta, žena je bila na RED-u - rekla je Jelena.

- Ovaj ovde kreten je dobio ozbiljne batine od čoveka iz Zemuna, završio u policiji i prijavio tog momka. Ivan Marinković je dobio batine jer je bio sa tom devojkom, on je glumio najboljeg muškarca kog ja tučem a on je divan, a ona mi je glumila najbolju drugaricu. Vrati 300.000 ženi iz Niša - rekao je Marinković.

Autor: Nikola Žugić