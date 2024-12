Afera 'ćebe' trese Elitu: Ivan i Jelena u brutalnom verbalnom klinču, pljušte provokacije (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Milici Veličković.

- Toliko si lepa, nijedna žena na svetu ti nije ravna - glasilo je pitanje.

- Hvala na tome, to je poslala moja mama verovatno. Neko je drugi trebao da razmišlja o tome da li mi je neko ravan ili ne. Ako bude dete ličilo na monstruma, nadam se da će biti pametna na mamu - rekla je Milica.

Naredno pitanje Milan je pročitao Ivanu Marinkoviću.

- Zašto grliš Jelenino ćebe - glasilo je pitanje.

- Samo da mi pokažu koje je to ćebe...To ćebe o kom se priča, stajalo je u ormanu, ne koristi se, na mom krevetu je moje ćebe. To ćebe je kod mene, biće kod mene, ne koristim ga i ne grlim ga - rekao je Ivan.

- Pomenula sam ćebe jer sam ušla da mu vratim posteljinu, pisalo je "Ivan" na njoj, ne pada mi na pamet da to koristim, može da se iskoristi kada ribamo vece ili wc šolju. On je pokupio ćebe iz radionice, oprao ga i stavio u orman. Ja sam to ćebe dobila još odavno od naše podrške. Anđela zna za to ćebe, pričale smo da ćemo da poklonimo Snupiju to ćebe kada izađemo iz rijalitija - rekla je Jelena.

- Ona celu emisiju blebeće o Aleksandri, skini se devojci - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić