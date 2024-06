Ukanalio me je za ceo život: Miona se gnusa od Aleksićevog odgovora na konstataciju da je otresao, Krofak ne prestaje da ga provocira! (VIDEO)

Ne oprašta njegove reči!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Voditelj u studiju je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da svojim intrigantnim pitanjima žestoko izrešeta ukućane. Miona Jovanović otkrila je kako je gnusno to što je Ša rekao hvala na konstataciju da je otresao, smatra da nije mislio na njene osećaje.

Više puta si izrazila žal što nisi obavila razgovor sa Stanislavom, da li ćeš sada pričati sa njim ako odete u hotel? -pitao je Darko.

Ništa novo nećete čuti, prošlo je dosta vremena tako da nemam potrebe da pričam sa njim. Samim tim da je to bilo na početku prošlo je mnogo vremena. Na devojačkom je bilo baš lepo i super smo se proveli. Bila sam sa dve najlepše osobe u kući tamo i stvarno nisam osetila da me nešto remeti, kada me Nenad pita gde gledaš nekako imam presiju od toga

Mića ti je rekao da si videla kako je lepo kad si slobodna na devojačkom i da si se odvojila od matore drtine? -rekao je Darko.

Ja ne volim kad se tako svađaju, mene Ša nije primoravao ni na šta, nikad nisam rekla da me je prisiljavaoa na bilo šta -rekla je Miona.

Ja da treniram tako kao ti znaš kako bi izgledao -rekao je Ša.

Mića je u boljoj fizičkoj formi nego ti, ajde skini se pa da vidimo kako izgledaš -rekao je Stanislav.

Kako komentarišeš to što je Ša rekao na konstataciju da te je otresao hvala? -pitao je Darko.

To je bilo gnusno, kao da je hteo da me povredi time, stavio je svoju želju da me ponizi ispred mojih osećanja. Nešto što ne želiš i ne očekuješ uvek te strefi u životu. Apsolutno mi je lepo uvalio za tu stvar, nadam se da više nećemo pričati o tome -rekla je Miona.

Autor: Nemanja Šolaja