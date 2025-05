Nije mu ovo mirovna misija! Anđela otkrila šta zamera Gastozu, pa mu održala LEKCIJU ZA CEO ŽIVOT (VIDEO)

Ozbiljne reči!

Voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje za Anđelu Đuričić.

Kako te nije sramota da noćas pljuše Gastoza kod Jelene Marinković, da li je Gale to zaslužio?

- Naravno da jeste zaslužio. On je neki branilac, on se založio za nekog.Jedino treba za mene da se zalaže i za našu vezu. Kad uvede sebe u sukob, uvukao je i mene. U narednom periodu moram da ulazim u sukob sa Pejom. Ja sam Enu odbranila od Terze pre neki dan. Sinoć sa Jordankom ulazi u sukob da bi nekog odbranio. Na kraju se svi izmire, a on je crna ovca. Ja sam neko ko ti želi dobro. Kad je imao sukob sa Kordom, ideš kod drveta sa Terzom, a on par dana pre toga govori kako će da se diskvalifikuje, zajedno sa Anđelom. To mi je Ena rekla. To je njogov drug. Ne možeš sa nekim ko te pljuje da ideš kod rveta. Hvala Bogu da ima mene. Da nema mene bilo bi mu učeće drugačije. O stavi u karakteru ja trebam da mu pričam. Uvlači i sebe i mene u problem. Brani našu vezu, zalaži se za nas, sve drugo nas ne zanima. Zameraću mu te stvari. Kad je ušao u subob sa Urošem jer je razdvojio Enu i Peju, a oni se posle pomirili. Nema čega da me bude sramota - rekla je Anđela.

- Ja se slažem sa Anđelom. Sinoć je Peja tražio od Gastoza da odvede Enu - rekla je Jelena.

- Rekao sam za Jordanku. Ne znam kako da se oslobodim od nje - ubacio se Peja.

- Isto mi je rekla što i večera. Ponaša se kao beskarakterna ličnost. Smatra da nije mirovna misija ovde i da n etreba da radi ove stvari. Po meni to nije pljuvanje partnera nega potpuna realnost. Kad je gurnuo Anđelu, pa ona hoće d aide da ga teši, niko se drugi nije našao. On to radi jer želi da smiri strast. Želi da mu rijaliti prođe tako, laganije. Ona nije rekla ni jednu jedinu uvredu. Isto bi mi smetalo da je devojka sa kojom se povezivao moj partner, a ona je rekla da ona to tako ne gleda. Nek je smiruje njen partner ili pravi prijatelj ako ga ima. Ja sam razumela da je Peja tražio da izvede Enu - rekla je Jelena.

- Ja razumem Anđelu. Deset puta sam rekla Gastozu da se vrati unutra, jer ne želim da se ona ljuti i da imaju problem. Gastozu sam neizmerno zahvalna. On nije uletao u to pod uslovom da se ja sa njim ne pomirim. Nije on zbog toga bezkarakteran što sam se ja pomirila sa Pejom - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić