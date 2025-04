Ozbiljne reči!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Urošem Stanićem o trenutnim dešavanjima u Beloj kući.

- Da li si došao do novih zaključaka u vezi Anđele, Gastoza i Karića? - pitao je Darko.

- Karić je belu zastavu podigao i prznao poraz. Mislim da će se brzo vratiti. Morao je to da uradi jer je video šta radi njegov otac i kako kanali devojku. U nekom trenutku mi deluje da je zaljubljen u Anđelu, možda mu je neka tiha patnja. Ima netpeljivost prema Gastozu, pokušava da degradira njihovu vezu. Dokazao je da mu je rijaliti preči od devojke kada je odabrao Anđelu. Od početka se zakačio na Gastoza i gazi tu vezu. Gastoz mi je rekao da je Anđela tiha patnja Kariću. Tek kad se izvuče iz ove situacije sa Osmanom, vratiće se da uništi tu vezu. Osman je jedan degutantan, primitivan i prost čovek. Rijaliti mu je život. Kvazi mafijaš i devedesetih. Nisam dozvolio sebi da pustim rekaciju koju sam imao. Zamaskirao sam rekaciju. Po meni je to ponižavajuće. Mene on zove u njegovu vilu, ja bih to nazvao jazbinom. Pominjao je brijanje gluetusa, polne organe. Mislim da mu je vreme da se mane svega toga. Njegovo bitisanje je katastrofa. Treba da ga bude sram. Šokiran sam - rekao je Uroš.

- Trenutni odnos Marka i Sanje i svih dešavanja u poslednje vreme, šta se dešava? - pitao je Darko.

- Zlo našlo zlo. On je sličan Sanji. Njima ni živi ni pokojni nisu sveti. Pred pucanje su, saterani uz zid. Pokušavaju da spinuju priče, veza im je lakrdija i fejk. Verujem Mimi jer ima dokaze. On je osoba koja je agresivna. Agresivno priča, verujem da je Sanja pretrpela i njena majka. Napda sve ljude. Proklinju, kunu, ovo se neće završiti dobro. Sanja izvlači svoje du*e. Potpalila je Marka, on će da izgori a ona će ostati zaštićena - rekao je Uroš.

- Kako komentarišeš trenutna dešavanja sa Anom i Radom, šta se tu izrešavalo? - pitao je Darko.

- Razočarale su me. Za Anu sam ginuo. Stao sam uz nju, bio rame za plakanje, prčala je da se plaši i da mora da kupuje mir. Za svaku osudu je to što se pomirila i Rada zajedno sa njom. Ja sam najgori, a Karda je najbolji. Sram da bude Radu što me gađala, psovala, vređala. Ana Nikolić je katastrofa, jednom nije našla za shodno da me zaštiti. Sve mi više liči na dogovor. Pokušali su da budu Kulići dva. Korda je rekao da su se dogovarali na sahrani da Rada uđe. Ljudi su spremni na sve, one su njega oprale. Meni kupovina mira ne može da bude to da se ljudim i ležim u krevetu. Rada sa njim jede, priča. Pokazale su nepoštovanje prema njihovom ocu. Žao mi je Anine sestre, verujem da je sramota. Rada svoju misiju nije ostvarila. Videli smo kako je spasila ćerku. Uroš je na kraju ispao najveće go*no. Nisam spomenuo na loš način njenog pokojnog muža i oca. Prodale su se za sitno - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić