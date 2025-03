Nije birala reči!

Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza u radio-emisiji "Amnezija" pozvali su Sanju Grujić i Enu Čolić. Međutim, pojavila se samo Ena, koja je progovorila o sukobima koje ima sa cimerima.

- Čula sam da neće da dođe jer sam joj vređala majku, a nisam rekla nijednu ružnu reč samo sam je pitala da li liči na nju, a to nije bilo uvredljivo. Kažete da je Marko ostao dostojanstven juče, a u hotelu je bila scena gde je Munja bio. Ja sam mu rekla da ne može prvi da uzme spisak, a gospodin je došao da uzme šta je Ivan kupovao. Neću da kažem koje reči je upotrebi i rekao mi je: "Nemoj da ti nalupam šamare". To je Marko pastir kojeg je nabajala ona kalaštura, pa se kao kučence vuče oko nje. Peja i ja smo se ponašali prijateljski i bili smo uz njih da ih podržimo. Što se tiče njenih suza ona se obraćala kameri dok je Kačavenda pričala i odgovarala na pitanja i rekla je: "To što sam došla sa lepim rečima sve je fejk, vrtim vas oki malog prsta kao što su mi suze i osmesi lažni". To smo svi čuli i rekla sam joj da treba da je bude sramota. To je vaša Sanja, malo i pokvareno zlo - pričala je Ena Čolić.

- Što se Munja naljutio? - pitao je Terza.

- Ja sam rekla da sam ti uvek govorila ono što mi se ne dopada, ali da mene nikad nisi uvredio. Prema meni si uvek bio dobar i zato te ja poštujem. Prema meni si ljubazan i uvek ćeš da imaš moje poštovanje. Ne interesuje me da li znači ako sam pojela pitu da sam spavala sa tobom - govorila je Ena.

- Stižu pitanja da te Munja muva, šta misliš kako Peja gleda na to? - pitao je Terza.

- Tu je Stefani, ona ima veće pravo da iskaže nezadovoljstvo jer smo u korektnim odnosim i tad bismo se naravno distancirali. Ja sam Zolu ovde upoznala, mislim mi smo se videli u kafani, ali on je dečko ovde baš lepo komentarisao i svaka čast na rezonovanju. Deluje kao da nikad nismo bili zajedno Peja i ja i mislim da sa njegove strane nema više trunke emocija. Ako ste misli da mi je lako mislim da moje ponašanje ukazuje na to koliko mi je teško. Više se ne bih pomirila sa Pejom jer bih uništila svoj renome. Neko da me posmatra šta ja sebi dozvoljavam i da nema zaštite sa njegove strane i da me blati ko hoće po kući, a sad i njen prijatelj - objasnila je Čolićeva.

Autor: A. Nikolić