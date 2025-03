To nije malo, njega nema: Aleksandra brutalno isponižavala Ivana, žestoko udarila nan njegovu muškost! (VIDEO)

Nije birala reči!

Aleksandra Nikolić i Milosava Pravilović žestoko su zaratile sa Ivanom Marinkovićem i ćastili se nikad brutalnijim uvredama.

- Ti si klošar, nasankao si me i ispričao mi priču. Ti si rekao da ćeš mi biti podrška, kako stojiš uz mene - urlala je Aleksandra.

- Ja sam nju nasankao? U pravu je - rekao je Ivan.

- Je l' ti moraš ovuda da ideš? Makni se, pa pričaj - odbrusila je Milosava.

- Ja sam te uveo u rijaliti, zbog čega ste ušli? Ja Vas ne diram - dodao je Marinković.

- Urlaš ovde i dereš mi se pored kreveta - nastavila je Milosava.

- Vi mene svi napadate, mrzite me jer vas k*ram sve - rekao je Ivan.

- Čime? Ja u životu manji k*rac nisam videla, ne znam ko je mogao da bude sa njim. Ti se zato i k*rčiš jer nemaš k*rac. Sve sam u životu videla, a to nikad nisam. Ti k*rac ne poseduješ, to je vazduh. Ti ga nemaš, a ja sam sve videla. To nije malo, njega nema - govorila je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić