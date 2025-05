Žestoko: Aleksandra brutalno isponižavala Nenada, uputila mu jake reči: Možeš da okačiš mačku o rep Gastoza! (VIDEO)

Jake reči!

Sledeće pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

Dovoljno je da se pogledaš u ogledalo i da vidiš da vrediš i da izgledaš kao milion dolara, zato ne dozvoli nikome da ti ruši samopouzdanje. Ti si kraljica.

- Njeno pitanje je blam - rekla je Anđela.

- Hvala, to mi znači za samopouzdanje. Ne ruši mi Luka, on mi to govori u svađi. Ne treba to da mi govori ni u svađi, izgleda katastrofalno. Najviše mi ruše učesnici koji me mrze - rekla je Aneli.

Svaka čast Gale, konačno je krenuo gas pred superfinale.

- Mislim da su moji postavili ovo Anelino, a njoj moje - rekao je Gastoz.

- Bolje objasni šta si rekao Mići i kako ćeš se oprati od toga, a devojka nek tebi objasni kakvi videi kruže napolju - rekla je Aneli.

- Veliša je potvrdio da je bio godinu dana u kontaktu sa Pavlom - rekao je Milan.

- Kako kad sam ja bila Pavlova se*s kombinacija? - pitala je Anđela.

- Meni je rekao u jednoj raspravi da sam trebao pred kraj da zasijam, a ne da se ukaljam. Njegova situacija mi je jasana, želi da zasija ali ne zna kako - rekao je Karić.

- Nemam ja baš neko mišljenje o Gastozu. Mislila sam da je bolji, ali je folirant teški. Pristrasan je i nije realan. Ponašanje mu je katastrofalno. Jako je nadmen, gleda sve sa neke visine. Mi smo svi nebitni i svi smo nule, samo je on bitan. Da ga hvalim ne mogu, ali ga ne mrzim. previše se hvali u odnosu na to kako se ponaša. On voli samo da ga hvale. Više poštujem Kordu nego tebe. Ne mislim da si vredniji od mene. Okači mačku o rep što si Gastoz - rekla je Aleksandra.

