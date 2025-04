Ovaj sukob će se nastaviti do kraja: Kačavenda objavila rat Aleksandri Nikolić! (VIDEO)

Nije birala reči!

Za sam kraj nominacija u kući Odabranih nominovala je Milena Kačavenda, koja je žestoko oplela po Aleksandri Nikolić.

- Poslala bih i Sanju i Marka. Ona je sa mnom ušla u sukob kad je izašao klip šta su za mene pričali. Vidim da su splasnuli, u levoj strani sobe ne može da se spava od isparavanja. Ona je jedna od učesnika koja samo udara na pokojnike, smrt i bavi se brutalnim provokacijama. Po ovome što smo videli noćas Marko je sebi dozvolio da napada Džordi, on je nju pljunuo. Međutim, vratiću se na moj sukob od jutros kad mi je Stefani tražila savet. Ja od Milosavinog odlaska nisam išla na Aleksandru. Ivan se kleo da je neće vređati, a desilo se ono što smo je svi upozoravali. Kad sam pitala od strane Stefani da pokušam da je smirim, jer je plakala, Aleksandra se umešala i rekla mi da sam k*rac komentator koji ne može da se bori kao individualac. Vređala me je, probudila pola ukućana. Ja sam joj rekla da ne može da izdrži verbalne duele sa Terzom i Ivanom. Smejala se klipu koji je jutros izašao kad sam bila pred nervnim slomom. Ja ću da nominujem Aleksandru Nikolić i ulazim u direktan sukob koji će da se nastavi do kraja - govorila je Milena.

- Samo da dodam da ovog morona neću više da vidim i konstatujem, čisto da se ne brinu ljudi koji me vole. Obećavam svima - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić