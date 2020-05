"Sad je on manijak jer je nju i švalera kulturno ubio, bez mučenja?" Ovo su komentari koji izazivaju BES, a ženama šalju monstruoznu poruku (FOTO)

Iako je čitav događaj šokirao Srbiju i još jednom pokazao sav užas porodičnog nasilja, isto tako, postoje ljudi koji ga olako pravdaju.

Pre četiri dana sahranjena je Branislava Gnjidić, direktorka OŠ "Sava Šumanović" iz Erdevika koju je u petak na radnom mestu hicima iz pištolja usmrtio suprug Predrag Gnjidić, a pored Branislave, ubijen je i školski vozač vozač Miroslav Bojić, sa kojim je Branislava održavala vezu.

Zločin koji je suprug počinio pravdao je ljubomorom.

Iako je čitav događaj šokirao Srbiju i još jednom pokazao sav užas porodičnog nasilja, isto tako, postoje ljudi koji ga olako pravdaju na društvenim mrežama. Tako je na Fejsbuku osvanula rasprava u kojima Predraga istomišljenici pravdaju. Pravdaju zločin.

- Ubio ženu iz ljubomore? Svašta. Ubio ženu jer ga je varala. To nije ljubomora, već rešenje. On će izaći iz zatvora, a ona ga više neće varati - kaže jedan komentator.

Time se cela tragedija ubijene žene srozava na nivo trećerazrednog ljubavnog romana, punog strasti, intriga, prevara, što je ekstremno opasno budući da se time daje legitimitet prevarenom mužu da stvar uzme u svoje ruke.

Žena je u verziji ovakvih ljudi pravi "monstrum", dok je čovek povređenih osećanja izvršio zločin "u afektu".

Posebno je opasno predstavljati ovakve slučajeve kao "tragične" i navoditi da je muž "iz ljubomore ubio ženu". Jedina tragedija ovde je muškarac koji, uveren da raspolaže ženinim životom, uzima pušku u ruke. Nema ni opravdanja "iz ljubomore", jer, na stranu što ne postoji nikakvo opravdanje za ubistvo i nasilje, ovakvim opisima šalje se poruka ženama koje prolaze kroz sličnu situaciju da je ne prijave. Jer, ako je muž ubio "iz ljubomore", to znači da je žena "dala povod".

- Sad je čovek manijak zato što je nju i švalera ubio kulturno, bez mučenja? - piše jedan od komentatora, pitajući se "šta je tu kriminal?".

Dalje se ovaj korisnik pita "čemu služi onda presuda ubistva iz nehata" (koja pritom nema nikakve veze sa slučajem o kome govori, ali velikog stručnjaka to što ne barata činjenicama ne sprečava da javno opravdava zločin). Još jedno njegovo opravdanje je - "kada nekoga volite, tu nema razuma".

- Ovo je vrlo opasan narativ, u kome se istovremeno muškarcima daje opravdanje da postupe kao Predrag, a ženama se šalje poruka da je bolje da ćute. Ovde se radi o klasičnom primeru nasilja nad ženama, gde žena napušta partnera koji je izvršio nasilje, on je moli da se vrati, a potom je ubija. U situacijama kada žena napusti partnerski odnos, ovakvi tipovi nasilnika razmišljaju na sledeći način - njihov okidač je to što nešto nije kako su oni zamislili (dakle, žena ih je ostavila) i smatraju da, kada nešto nije po njihovom, imaju pravo da je kazne - kaže doc. dr Vera Despotović, socijalni radnik, psihoterapeut i profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije.

Život nije film, ali se scenariji i u filmovima kao i u životu često ponavljaju - ovde nije bilo nikakvog razjarenog i prevarenog muža, inače potpuno posvećenog ženi, koji u afektu strasti nevernicu lišava života. Scenario u pravom životu izgleda po pravilu isto - žena najčešće godinama trpi nasilje. U odnosu ostaje iz raznoraznih razloga, najčešće kombinacije straha od muževljeve osvete, straha od osude okoline, osećaja stida i najčešće i ekonomske zavisnosti od muža. Sve statistike koje se bave nasiljem nad ženama podcrtavaju da je zapravo najopasniji period onaj kada žena konačno ostavi nasilnika. To je, nažalost, potvrđeno i u slučaju Branislave Gnjidić, koja je nekoliko dana pre nego što je ubijena ostavila muža i prešla da živi kod majke.

Usledio je takođe klasični scenario, u kome muž nasilnik moli da se žena vrati, obećavajući da će se promeniti.

Zvao ju je telefonom, slao poruke i juče je bio i govorio joj: "Mila moja, vrati se, oprostiću ti sve, promeniću se..." Branislava mu je samo rekla da to nije on, da nikada nije tako „medenio“. On je hteo da je povede kući i tada mi je rekla: "Ne puštaj me, mama, ubiće me!" - kazala je majka ubijene Branislave nakon tragedije.

Branislava je, kako je posvedočila njena majka, godinama trpela Predragovo psihičko maltretiranje.

- Psihički ju je maltretirao, nije to mogla više da izdrži, pa se okrenula Bojiću i ostavila Predraga. Ali on je pokušavao da je privoli da se pomire. Plašila ga se i nije želela da mu se vrati - ispričala je majka ubijene Branislave.

- Ovde je situacija dodatno delikatna zbog odnosa Branislave i Miroslava. Time je fokus skrenut sa ubistva žene na njen odnos sa Miroslavom, pa se Branislava osuđuje, a počinilac ispada žrtva jer je on još i molio da se vrati i time "pokazao dobru volju". Ni slučajno ne smemo izgubiti iz vida da se ovde radi o teškom krivičnom delu, koje se ni slučajno ne svrstava u ubistva iz strasti ili nehata, kako pojedinci komentarišu - kaže doc. dr Vera Despotović.

Čovek je ubio ženu. To je jedino što je potrebno znati o ovom i svakom sličnom slučaju. Čovek je uzeo oružje u ruke i ubio drugog čoveka. Mislite li zaista da ovde ima mesta raspravi o motivima i o tome "ko je ovde monstrum"? Predrag Gnjidić branio se na sudu rečima da je "ostao bez najvoljenije žene". Nije "ostao" bez nje, već ju je mučki ubio. Nije bila "najvoljenija žena", već žena koja je godinama trpela psihičku torturu. Njegova odbrana takođe je deo tog trećerazrednog ljubavnog romana, i sve dok se takvo romansiranje stvarnih zločina toleriše, dotle će novine i dalje biti pune ovakvih priča, jer se "mudracima" poput ovih toleriše nalaženje opravdanja za neoprostive stvari.

POSTOJI VEROVATNOĆA PORASTA NASILJA NAKON IZOLACIJE

- Prema praktičnim pokazateljima iz moje prakse, vidljiv je porast porodičnog nasilja za vreme izolacije i karantina. Postoji velika verovatnoća da će sada, sa relaksiranjem mera, biti više ovakvih slučajeva, jer žene bi sada mogle da počnu da napuštaju nasilne partnere sa kojima su bile zatvorene. Zato je vrlo važno poslati poruku da prijave svaki oblik nasilja koje trpe i da se ovakvim komentarima ne zamagljuje priča o nasilju. Jedan od najvećih faktora rizika u ovakvim situacijama je upravo trenutak kada žena odlazi - apeluje doc. dr Vera Despotović