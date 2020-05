SEKIROM UBIO MAĆEHU, PA OTIŠAO KOD BIVŠE ŽENE - Policija zatekla horor u kupatilu, pukom srećom izbegnuta veća TRAGEDIJA!

Nebojša Lakić (57) uhapšen je juče zbog sumnje da je sekirom u kupatilu kuće u selu Cerovac kod Kragujevca ubio svoju maćehu Miloranku (72).

Kako se saznaje, pretpostavlja se da se zločin dogodio u nedelju oko 23 sata, dok su maćeha i pastorak bili sami.

Krsto R., prvi komšija Lakića, ispričao je za Kurir da se on jedini u Cerovcu družio sa Nebojšom i Milorankom.

- Među njima nikada nije bilo svađe, ni problema. Pretpostavljamo da se ubistvo dogodilo u nedelju uveče. To mi je rekla ćerka, koja se druži sa Nebojšinom bivšom ženom - kaže Rajković i nastavlja:

- Pretpostavka je da je Nebojša sekirom ubio maćehu, a da je potom peške otišao do grada i lupao na vrata bivše žene, koja živi u stanu sa decom. Pošto ju je uznemiravao, ona je pozvala policiju i on je otišao, tako da ga nije ni pustila unutra. Bože mi oprosti, ali posle svega mislim da je on hteo da ubije i bivšu suprugu. Sva sreća pa ga nije pustila.

Rajković dodaje da je Nebojšina nekadašnja supruga juče ujutru zvala Miloranku telefonom, ali joj ona nije odgovarala.

- Kada nikoga nije mogla da dobije, pozvala je mene da vidi da li je sve u redu. Obišao sam kuću, ali je sve izgledalo uobičajeno. Nisam video nikakve tragove zločina. Nešto kasnije došla je policija, ušli su u kuću i zatekli mrtvu Miloranku. Nebojšu su uhapsili ubrzo posle toga - kaže uznemireni komšija i napominje da je su Lakići bili dobre komšije.

Komšinica: Savršeno su se slagali

Danijela V., koja je od ubijene žene kupila plac sa kućicom, ispričala je da je Nebojša pomagao maćehi i da su se savršeno slagali.

- Otac mu je umro pre oko godinu i po dana. Prošle nedelje je predao papire u biro za zapošljavanje i pričao da hoće da se zaposli u ovdašnjem "Samsungu" - kaže Danijela i dodaje:

- Nedavno smo se ja i pokojna Miloranka vratile iz grada autobusom, njen pastorak je došao do stanice da joj ponese torbe. Niko nije ni slutio da će doći do tragedije.

- Nebojša bi mi se uvek našao da pomogne oko nekog posla. Ne znam šta mu se desilo da ubije maćehu, nešto mu je kvrcnulo - kaže sagovornik.

Kako se saznaje, uhapšeni Nebojša je navodno psihijatrijski bolesnik.

- Lečen je u specijalizovanim ustanovama, ali dosad nije bio agresivan, tako da od njega niko ovo nije očekivao. U porodici nikada ranije nije bilo prijava za nasilje, niti bilo kakvih drugih prijava - objašnjava sagovornik.

Osumnjičeni Lakić je razveden i ima dvoje dece.