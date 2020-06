HOROR U IRIGU: Ilija platio poznaniku 5.000 evra da mu UBIJE ZETA! Skovao krvavi plan kako bi se oslobodio muža svoje ćerke

Ilija M. (71) iz Iriga uhapšen je zbog sumnje da je svom poznaniku (52) dao 5.000 evra kako bi mu ubio zeta.

Kako nezvanično saznaju mediji, sumnja se da je Ilija M. bio nezadovoljan životom svoje ćerke i zeta, zbog čega je skovao pakleni plan.

Nije ispunio zadatak

- Iliji se nije sviđalo kako muž tretira njegovu ćerku, pa je rešio da joj "pomogne". On je pozvao poznanika i predložio mu da najpre prebije zeta, kako bi mu se osvetio. Dao je čoveku 3.000 evra za taj "posao" - objašnjava izvor Kurira iz istrage. Kako dodaje, vreme je prolazilo, ali plaćenik nije ispunio svoj zadatak, što je naljutilo Iliju M.

- Ilija je pozvao svog prijatelja i ponudio mu dodatnih 2.000 evra, ali je sada imao nešto drugačiji plan. Naime, tražio je od poznanika da ubije muža njegove ćerke. Čovek je pristao, uzeo novac i otišao - priča sagovornik iz istrage i dodaje da je vreme prolazilo, ali da muškarac nije ispunio ni novi zadatak.

Pretio plaćeniku

- To je razbesnelo Iliju M., pa je počeo da zove i preti svom poznaniku, pritiskajući ga da obavio ono za šta je uzeo pare. Međutim, čovek je shvatio da ne može da počini zločin, pa je u petak otišao u policiju i sve ispričao - kaže sagovornik. On dodaje da je muškarac u policiji do detalja ispričao svoj problem.

- Policija je posle prijave uhapsila osumnjičenog i on se tereti za krivično delo ubistva u pokušaju u vezi sa podstrekavanjem. Nakon saslušanja u tužilaštvu osumnjičenom je određen jednomesečni pritvor - kaže izvor.